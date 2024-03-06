Гол Дмитра Криськіва у ворота Кривбаса спричинив чималий скандал – дехто почав звинувачувати гравця Шахтаря у відсутності фейр-плей. Дмитро розіграв штрафний удар, поки суперники намагались підняти хавбека "гірників" Олександра Зубкова.

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"Гравці команди Шахтар швидко розіграли штрафний удар і забили гол у ворота команди суперника. Правилами гри це не заборонено, а, навпаки, дозволено. Звертаємо увагу арбітрів на більш чітке застосування методичних рекомендацій щодо управління штрафними ударами", – йдеться в поясненні комітету арбітрів на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, що Шахтар в підсумку здобув розгромну перемогу над Кривбасом (5:2). Цьому результату посприяло і вилучення Хрвоє Іліча на 55-й хвилині.

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