У центральному матчі туру Шахтар розгромив Кривбас (5:2), але найбільш пам'ятним став не рахунок зустрічі, а епізод на 22-й хвилині поєдинку, коли Дмитро Криськів розіграв штрафний без свистка арбітра, що призвело до гола. У цей момент Дібанго та інші гравці криворіжців співчували Зубкову, який корчився від болю на газоні. Попри скандал, претензій у Юрія Вернидуба до дій бригади арбітрів чи гравців Шахтаря не виникло.

Про поки (не)найкращий Шахтар, результативну помилку Бойка, яка вартувала Поліссю 3 очок, проблеми Калітвінцева, ефект Будківського, заборонений лук Іващенка і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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