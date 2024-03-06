Гол Дмитрия Крыськива в ворота Кривбасса вызвал немалый скандал – некоторые начали обвинять игрока Шахтера в отсутствии фэйр-плей. Дмитрий разыграл штрафной удар, пока соперники пытались поднять хавбека "горняков" Александра Зубкова.

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"Игроки команды Шахтер быстро разыграли штрафной удар и забили гол в ворота команды соперника. Правилами игры это не запрещено, а, наоборот, разрешено. Обращаем внимание арбитров на более четкое применение методических рекомендаций по управлению штрафными ударами", – говорится в пояснении комитета арбитров на официальном сайте УАФ.

Напомним, что Шахтер в итоге одержал разгромную победу над Кривбассом (5:2). Этому результату поспособствовало и удаление Хрвое Илича на 55-й минуте.

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