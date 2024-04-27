Барселона здобула перемогу над Челсі (2:0) у матчі-відповіді півфіналу жіночої Ліги чемпіонів. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Півфінал, жіноча Ліга чемпіонів

Челсі – Барселона – 0:2 (за сумою двох матчів – 1:2)

Голи: Бонматі, 25, Рольфьо, 74 (пен)

Вилучення: Б'юкенан, 59 (Челсі)

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У першому матчі лондонці здолали своїх суперниць з мінімальним рахунком 1:0. Барселона доволі активно розпочала гру і шукала підходи до штрафного майданчика Челсі. Забити "кулес" вдалося на 25 хвилині. Бонматі записала у свій актив гол, переправивши м'яч у дальній кут.

У "синіх" був шанс зрівняти рахунок одразу по перерві, утім Лоуренс влучила у поперечину. Б'юкенан підвела свою команду отримавши дві жовті картки за 5 хвилини. Так, ще на початку другого тайму Челсі залишився у меншості. Барселона забила другий гол з пенальті. На 74 хвилині відзначилася Рольфьо.

Таким чином, "блаугранас" зустрінуться у фіналі жіночої Ліги чемпіонів з переможцем пари Ліон – ПСЖ. Французькі клуби зіграють 28 квітня.

Нагадаємо, Барселона зіграє вчетверте поспіль у фіналі Ліги чемпіонів. "Кулес" у минулому сезоні виграли турнір.

¡NO SE LO PUEDE CREER! ?



El Chelsea tuvo la oportunidad de ponerse por delante en la eliminatoria y Leupolz… ¡la mandó al larguero!



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