"Фейр-плей? Та х*єплей. Залиште цю хрінь для романтиків. Криськів не порушив жодного правила футболу.

"Де в правилах є таке, що не можна швидко розігрувати штрафний удар?": Криськів пояснив свій скандальний гол Кривбасу

Це епізод, який показує важливу відмінність між тим, у кого є менталітет переможців і тим, хто ще не готовий вигравати матчі такого рівня, такої ваги, такої відповідальності. Навіщо отим ефемерним "фейр-плей" ви знімаєте відповідальність з футболістів Кривбаса, які вийшли на матч проти чинного чемпіона країни перемагати?

Дібанго стоїть, просить вибачення у Зубкова, ще п'ятеро поруч. Криськів ставить м'яч вводити у гру і жодного футболіста Кривбаса поруч! Ніхто не стає перед м'ячем, щоби Криськів попросив виконання по свистку. Ніхто! Цьому в ДЮСШ вчать, а тут матч за чемпіонство.

А коли у вас є можливість заробити 40 мільйонів євро, поставте кожен сам собі запитання: "Скільки із вас будуть космонавтами-романтиками, а скільки – роботами-прагматиками? Все, що не порушує правила гри, має право на існування, коли на кону чемпіонство", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Шахтар розгромив Кривбас з рахунком 5:2 і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба стала третьою.

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона