Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив, що матч 7-го туру УПЛ проти команди Мірчі Луческу пройде у Львові.

"Навколо проведення нашого матчу (з Динамо, – прим.) останніми днями ходить багато розмов. У пресі обговорюються різні варіанти, серед яких, у тому числі, Варшава та Краків.

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Попри те, що нам, як учасникам єврокубків, дозволено проводити матчі УПЛ за кордоном – 16 жовтня 2022 року з Динамо зіграємо на Арені Львів.

Команда готується до цього матчу за раніше запланованим графіком. У четвер ми виїжджаємо з Варшави та повертаємось до України", – сказав Палкін у коментарі Football.ua.

Нагадаємо, раніше Шахтар категорично відмовився проводити матч у Польщі, а також не схотів посувати поєдинок на 17-18 жовтня.

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