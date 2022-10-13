Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил, что матч 7-го тура УПЛ против команды Мирчи Луческу пройдет во Львове.

"Вокруг проведения нашего матча (с Динамо, – прим.) в последние дни ходит много разговоров. В прессе обсуждаются разные варианты, среди которых, в том числе, Варшава и Краков.

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Несмотря на то, что нам, как участникам еврокубков, разрешено проводить матчи УПЛ за границей – 16 октября 2022 года с Динамо сыграем на Арене Львов.

Команда готовится к этому матчу по ранее запланированному графику. В четверг мы выезжаем из Варшавы и возвращаемся в Украину", – сказал Палкин в комментарии Football.ua.

Напомним, ранее Шахтер категорически отказался проводить матч в Польше, а также не захотел сдвинуть поединок на 17-18 октября.

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