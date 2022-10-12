Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна пояснив, чому "гірники" категорично не схотіли грати поєдинок 7-го туру УПЛ за межами України.

"Нам запропонували зіграти у Варшаві, але ми відмовилися, бо хочемо грати у Львові.

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Хочемо бути зараз в Україні, з українським народом та провести дербі там, де воно повинно бути. А з часом в Києві та Донецьку. Якщо матч буде, то буде у Львові. Ми наполягаємо на цьому", – сказав Срна у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо був запланований на неділю, 16 жовтня, однак масовані ракетні обстріли окупантів, від яких страждала вся Україна останні дні, можуть внести корективи у проведення чемпіонату України.

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