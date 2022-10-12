Шахтар на своєму сайті оголосив про старт продажу благодійних квитків на матч 7-го туру УПЛ проти Динамо.

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Вартість однієї перепустки – від 10 гривень. Загалом, запропоновано чотири цінові категорії – 10, 50, 100 та 250 грн. Однак всі охочі в окремому віконці можуть запропонувати свою суму, яка не обмежуватиметься кількістю нулів.

Виручені кошти будуть спрямовані на відновлення стадіону Чемпіон у місті-герої Ірпені. Придбати квиток можна за посиланням.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо має відбутися у неділю, 16 жовтня, на Арена Львів.

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