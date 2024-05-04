У поєдинку 27-го туру УПЛ Рух на виїзді розписав бойову нічию з Олександрією (2:2). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Олександрія шокувала Рух вже на 4-й хвилині – Михайленко відгукнувся на пас у штрафний, випередив захисника і прошив кіпера суперника. В середині тайму Костишин розстрілював Ледвія впритул, але не зумів подвоїти. Натомість забили львів'яни – Пастух скористався провалом оборони господарів.

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За 10 хвилин до завершення матчу хавбек Динамо, який виступає за Олександрію в оренді, оформив дубль, замкнувши головою навіс з правого флангу. Однак вже за хвилину Рух відігрався вдруге – Слюбику вдався дальній удар у кут. Рух не зумів випередити СК Дніпро-1 і піднятись у зону єврокубків, а Олександрія продовжує балансувати над зоною вильоту.