"Спочатку планувалося, що матч пройде в Лондоні, все було розплановано. Під час останніх російських атак ми перебували у Львові, гравці це відчули. Вони хвилюються та переживають за свої сім’ї. Повертатися у Львів зараз, можливо, не найкраща ідея.

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Ми запропонували декілька варантів: зіграти у Варшаві, зіграти у Кракові, зіграти у Львові, але трошки пізніше – в понеділок або вівторок (17 або 18 жовтня), тому що Шахтар грав вчора, а ми граємо завтра. В нас буде дуже мало часу на відновлення та переїзд. Ми зможемо провести максимум одне тренування. Наразі ми чекаємо відповіді від Шахтаря, УАФ та УПЛ.

Коли відбувалися ці ракетні атаки, в нас було заплановане тренування, ми саме збиралися виїжджати на заняття. Але нам дозволили виїхати за кордон, тому плани трішки змінилися. Це не наше рішення, потрібно знайти спільне рішення в цій ситуації. Ми пропонуємо альтернативні варіанти та чекаємо відповіді", – цитує Луческу Tribuna.

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