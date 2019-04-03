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Шахтар – Динамо: матч Кубка України буде обслуговувати арбітр Козиряцький

16:30 379 Читать на русском
Шахтар – Динамо: матч Кубка України буде обслуговувати арбітр Козиряцький
Бригада арбітрів на чолі з Козиряцьким

Комітет арбітрів ФФУ призначив суддів на чвертьфінальні матчі Кубка України.

 

Матч між Інгульцем та Карпатами буде обслуговувати бригада арбітрів під керівництвом Євгена Арановського. На поєдинку Львова і Зорі призначили головним рефері Ярослава Козика, який представляє місто Мукачево.

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Зустріч між СК Дніпро-1 та Ворсклою обслужить Юрій Можаровський, а на українському Класіко буде працювати бригада арбітрів на чолі з Максимом Козиряцький, який представляє місто Запоріжжя.

Зазначимо, що усі поєдинки 1/4 фіналу Кубка України зіграють у неділю, 7 квітня.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Арбітри Шахтар - Динамо
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