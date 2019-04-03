Шахтар – Динамо: матч Кубка України буде обслуговувати арбітр Козиряцький

Комітет арбітрів ФФУ призначив суддів на чвертьфінальні матчі Кубка України.

Матч між Інгульцем та Карпатами буде обслуговувати бригада арбітрів під керівництвом Євгена Арановського. На поєдинку Львова і Зорі призначили головним рефері Ярослава Козика, який представляє місто Мукачево.

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Зустріч між СК Дніпро-1 та Ворсклою обслужить Юрій Можаровський, а на українському Класіко буде працювати бригада арбітрів на чолі з Максимом Козиряцький, який представляє місто Запоріжжя.

Зазначимо, що усі поєдинки 1/4 фіналу Кубка України зіграють у неділю, 7 квітня.

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