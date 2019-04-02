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Шахтар – Динамо: на матч продано 17 тисяч квитків

13:36 489 Читать на русском
Шахтар – Динамо: на матч продано 17 тисяч квитків
Шахтар – Динамо / Football.ua

Триває продаж квитків на матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

 

Станом на ранок 2 квітня на матч Шахтар – Динамо продано вже 17 тисяч квитків, інформує офіційний твіттер ФК Шахтар. Додамо, що стадіон Металіст в Харкові вміщує 38 633 глядачів.

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Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться 7-го квітня о 17:00.

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Кубок України Шахтар - Динамо
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