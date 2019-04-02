Девіч: В глибині душі я хотів у Динамо

Екс-гравець Шахтаря Марко Девіч розповів, чому перейшов з Металіста у Шахтар, а не в Динамо.

"Я був у Туреччині на зборах зі збірною України, ми готувалися до чемпіонату Європи. Ми говорили з Суркісом. Це людина, яку я поважаю, можна сказати, що він два рази мені допоміг. Він два рази мене хотів. Перший раз, коли у мене закінчувався контракт з Металістом. Я сказав, що у мене півроку залишилося. Він сказав, що ніяких проблем, якщо я не буду півроку грати. Це теж показник того, наскільки він мене хотів.

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Вдруге ситуація була. Металіст завжди ближче з Шахтарем. Динамо – більше з Дніпром. Відносини, вболівальники, в футбольному плані. Того року Шахтар безпосередньо потрапив у Лігу чемпіонів, а я з Металістом в Лізі чемпіонів не грав. Це теж одна з причин.

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Потім у мене в казанському Рубіні не йшла гра, і в глибині душі я хотів у Динамо. І в Шахтарі все зробили для мене, прекрасний президент. Мене більше тягнуло туди, в Шахтар", – сказав Девіч у програмі "Легіонер".