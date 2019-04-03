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Шахтер – Динамо: матч Кубка Украины будет обслуживать арбитр Козыряцкий

16:30 62 Читати українською
Шахтер – Динамо: матч Кубка Украины будет обслуживать арбитр Козыряцкий
Бригада арбитров во главе с Козыряцким

Комитет арбитров ФФУ назначил судей на четвертьфинальные матчи Кубка Украины.

 

Матч между Ингула и Карпатами будет обслуживать бригада арбитров под руководством Евгения Арановського. На поединке Львова и Зари назначили главным рефери Ярослава Козика, который представляет город Мукачево.

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Встреча между СК Днепр-1 и Ворсклой обслужит Юрий Можаровский, а на украинском Классико будет работать бригада арбитров во главе с Максимом Козыряцкий, который представляет город Запорожье.

Отметим, что все поединки 1/4 финала Кубка Украины сыграют в воскресенье, 7 апреля.

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