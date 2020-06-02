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Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола

14:19 3193 Читать на русском
Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола
Хесус Санкада Лобато (крайній зліва) став на бік Попова

Хесус Санкада Лобато, колишній асистент топового іспанського рефері Ундіано Мальєнко, допоміг "Футбол 24" розібрати скандальний епізод у матчі Шахтар – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Лайнсмен, який працював на великих матчах Ла Ліги, не погоджується зі своїм іспанським колегою Франсіско Ускедою. Останній у коментарі "Футбол 24" підтримав рішення Монзуль скасувати гол Сидорчука через інцидент Попова і Степаненка. Санкада Лобато вважає, що контакт між обома не тягнув на порушення правил.

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"Я не помітив фолу, через який варто було б зупиняти гру. Чи помилилась рефері, прийнявши рішення скасувати взяття воріт? На мою думку, так. Вважаю, що гол був забитий чисто.

Окремо хотілось би виділити другий м'яч (Буяльський – прим.ред) – дуже хороша, награна атака. Футболіст, який відзначився, перебував на одній лінії з захисником. Все за правилами", – говорить Лобато.

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Розмовляв Володимир Лесько

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Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Арбітри Денис Попов Денис Попов
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