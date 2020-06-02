Шахтар – Динамо: асистент легендарного іспанського арбітра виніс власний вердикт щодо скандального скасування гола

Хесус Санкада Лобато, колишній асистент топового іспанського рефері Ундіано Мальєнко, допоміг "Футбол 24" розібрати скандальний епізод у матчі Шахтар – Динамо.

Лайнсмен, який працював на великих матчах Ла Ліги, не погоджується зі своїм іспанським колегою Франсіско Ускедою. Останній у коментарі "Футбол 24" підтримав рішення Монзуль скасувати гол Сидорчука через інцидент Попова і Степаненка. Санкада Лобато вважає, що контакт між обома не тягнув на порушення правил.

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"Я не помітив фолу, через який варто було б зупиняти гру. Чи помилилась рефері, прийнявши рішення скасувати взяття воріт? На мою думку, так. Вважаю, що гол був забитий чисто.

Окремо хотілось би виділити другий м'яч (Буяльський – прим.ред) – дуже хороша, награна атака. Футболіст, який відзначився, перебував на одній лінії з захисником. Все за правилами", – говорить Лобато.

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Розмовляв Володимир Лесько