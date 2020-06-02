Шахтар – Динамо: Україна дасть насолоду на Євро, або Відомий іспанець знайшов "ангела", кращого за Марлоса

Маркос Антоніо став тіньовим гравцем матчу, що став головним у 24 турі УПЛ 2019/20. Популярний іспанський журналіст нахвалює бразильця і рішення збірної України.

Класичне не залишило байдужим скаутів, експертів і блогерів зі всього світу. Тут не тільки питання скасованого гола Сидорчука, яке розділило суддів Англії та Іспанії. Перший такий повноцінний дебют великій публіці в ролі стартера Цітаішвілі, молодіжного чемпіона світу. Тактична дуель тренерів, яку Каштру та Михайличенко перед тим встигли по разу виграти. Роль натуралізованих гравців збірної України, котрих у Бразилії не соромляться і далі називати бразильцями. Ну, і головний герой революції на полі. На українських широтах він опинився в тіні Марлоса з його виконавським класом, але отримав заслужені оплески з країн, де вміють цінувати якісний інтелектуальний футбол.

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Статистика показала, а динамівці після гри в один голос підтвердили, що гру остаточно і безповоротно зламали не лише фізичні проблеми номінальних гостей, а й одна-єдина заміна Каштру на 53-й хвилині. Віктор Коваленко продемонстрував по суті найбільший брак у матчі. Ці 48% помилок зі всього лише 25 ТТД – просто колосальні цифри серед тих, хто здійснив понад 10 техніко-тактичних дій.

Наблизилися в обох команд Вербіч (37%), Русин (41%), Цітаішвілі (42%) та Мораєс (39%), але останні двоє хоча б спорудили 3 гольові паси. У Фернандо було 60% помилок, але лише 10 дій, тому його не враховуємо. Маркос Антоніо здійснив удвічі більше ТТД за Коваленка (52). Віктор найчастіше зі всіх у цей день втрачав м'ячі на власній половині (3 рази), тоді як брак його дублера виявився феноменально низьким (6%).

Джокер півзахисту Шахтаря віддав 94% точних передач, лише двічі помилившись. Виграв 5 єдиноборств з 6, забив гол. Центральний хавбек, якого у Бразилії часто називають Маркос Байя, відбирав, перехоплював, підбирав і загострював водночас. Гравці ж Динамо, навпаки, з його виходом почали помилятися. Епізод з третім, вирішальним голом (бо позбавив суперника навіть ілюзій на фінішний штурм і досягнення нічиєї) став показовим. Адже 19-річного малюка не стримало фізично потужніше тріо киян, які відчайдушно намагалися йому завадити, але тільки відтягнули неминучий вирок.

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Football is back to Ukraine! Watch everything that surrounded Shakhtar's victory vs Dynamo.



Empty stands, temperature screening, medical protocol, cool goals by Marlos and Marcos Antonio, and much more!#ShakhtarDynamo #Shakhtar #football pic.twitter.com/Nro2GGtd21 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) June 1, 2020

Дії Антоніо особливо виділяє популярний іспанський журналіст мадридської газети AS. У своєму Твіттері Аріц Габілондо, який захоплюється Миколенком і Матвієнком та застерігає Іспанію перед зустрічами проти України в Лізі націй, називає Маркоса найбільш новаторським у цьому Шахтарі, що вже пестить чемпіонський титул. Під час матчу з Динамо цей все ще юний хлопчина з його скромними 1,66 м зросту "грав, немов ангел. Ух, який футболіст".

Його думку поділяє і журналіст каталонського радіо Серхі Ернандес: "З виходом Антоніо Шахтар виграв у рухливості. Ще один бразилець, який дуже виріс у команді "гірників". Не оминув він увагою і відмінний асист Цітаішвілі для "Динамо, яке грало краще" до появи 19-річного Маркоса. Пригадав Ярмоленка, якого не так давно замінив Циганкова, а тепер похвалив Гіо, назвавши київський клуб "фабрикою зі створення вінгерів".

Impresiona escuchar el himno ucraniano en un Olímpico de Kiev completamente vacío. Arranca el clásico ucraniano Dinamo-Shakhtar, vuelve el fútbol a Ucrania. #VysshayaLiga pic.twitter.com/IGPANpxMbR — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) May 31, 2020

Габілондо залишився приголомшеним також грою лівші Марлоса, який забиває і з правої. "Дубль і камбек у Класіко. Україна добре зробила, що натуралізувала його. Ми будемо насолоджуватися ним на Євро". Ну, і зрадів, що футбол повертається в наші краї, хоча "це вражаюче – чути гімн України на абсолютно порожньому НСК Олімпійський". Вболівальники поцікавилися, хто грав з недавніх чемпіонів світу U-20 в цьому Класичному?

Іспанський публіцист та коментатор, на якого підписалися понад 30 тисяч читачів, відзначив Попова і Цітаішвілі, а ось у Шахтарі не пригадав нікого – більшість його тріумфаторів розкидані по орендах, як ті ж динамівці Супряга та Булеца. Та й загалом проявив значно більшу обізнаність, ніж популярне мадридське видання Marca, яке переплутало київський стадіон з московськими "Лужніками".

Португальський коментатор Томаш да Кунья відзначив кількох динамівців. Команда Михайличенка "традиційно прагнула створити умови для Миколенка, аби той порушував захисний баланс у глибині. У цьому плані демонстрація Шепелєва у ролі організатора була дуже позитивною". Володимир, до слова, показав другий найкращий результат у Динамо за відсотком браку (15, лише в Шабанова було менше – 14). Шепелєв став лідером матчу за гострими передачами (по 4 з Мораєсом), виграними єдиноборствами в атаці (7) і спробами дриблінгу (5 з 5), але його втрата позиції в моменті з першим голом Марлоса перекреслила весь цей вражаючий позитив.

Да Кунья відзначає, що "Цітаішвілі – це гострота, коли він перебуває у напівфланзі праворуч", звідки прийшов його асист. Крім того, Гіо довелося виконувати роль супроводу для Ісмаїлі. Виділяє португалець і маневр Алана Патріка, "одного з найкращих на полі", коли бразилець перед першим голом Марлоса почав атаку. Прийняв пас спиною і миттєво розвернувся, залишивши позаду Сидорчука. Відтак центральний півзахисник здійснив "вирішальну дію для нівелювання пресингу", таку ж ключову, як і скидання центрового Мораєса. Цей гол – наслідок колективних заслуг, "незважаючи на фантастичну екзекуцію Марлоса".

Цікаво, що за декілька хвилин до того Тайсон спробував розігнати схожу атаку, але наштовхнувся на програну боротьбу Коваленка в атаці. Попов перехопив, зігравши на випередження. І саме цей подвійний відбір Дениса (захистив снаряд від зазіхань бразильця у спробі контрпресингу) започаткував єдину гольову атаку Динамо. За лінією м'яча миттєво залишилися 6-7 гравців Шахтаря, і цю свободу Шепелєв, Буяльський та Русин ідеально використали для створення абсолютно вільної позиції Цітаішвілі перед асистом.

A acção de Alan Patrick - um dos melhores em campo - para eliminar a pressão foi decisiva e o pivô de Júnior Moraes também (fez o mesmo no 2-1). Taison ganhou protagonismo na meia esquerda e permitiu que Marlos/Dodô (importantes na vitória) tivessem vantagens no lado contrário. — Tomás da Cunha (@tomasrdacunha) June 1, 2020

Тайсон змушений був відтягуватися у глибину, шукаючи можливість розкручувати атаки передом до воріт. В одному випадку його стримали, і це завершилося пропущеним голом Шахтаря. В іншому відпустили на свободу, тож забив уже партнер. Висновки бразилець зробив блискавично – з інтервалом у декілька хвилин. І в цьому теж була квінтесенція матчу. Українці (зокрема, Коваленко не підтримав атаку) часто не могли, а бразильці вирішували замість них.

Да Кунья залишає привід для оптимізму фанатам київської команди. У стартовому складі Динамо проти наддосвідченого Шахтаря (8 гравців основи віком 29 плюс) вийшли Попов (21 рік), Миколенко (21), Шепелєв (23), Цітаішвілі (19, "відверто один з тайлановитіших у збірній", яка виграла золото Мундіалю U-20) та Русин (21), а ще ж були відсутні Циганков з Шапаренком. І в цьому криється "величезний потенціал" столичного клубу.

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