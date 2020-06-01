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Шахтар – Динамо: іспанський рефері оцінив скандальний епізод зі Степаненком і Поповим на червону картку

18:22 2899 Читать на русском
Шахтар – Динамо: іспанський рефері оцінив скандальний епізод зі Степаненком і Поповим на червону картку
Монзуль скасувала взяття воріт після перегляду відеоповтору / Фото ФК Шахтар

Колишній іспанський арбітр і делегат Вальядоліда Франсіско Сантамарія Ускеда прокоментував спеціально для "Футбол 24" скасований гол Сидорчука у центральному матчі 24 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Досвідчений рефері, який має за плечима понад 50 матчів в елітній іспанській першості, вважає, що Катерина Монзуль прийняла правильне рішення, зафіксувавши порушення правил Попова на Степаненку. Крім цього, Ускеда наполягає, що захисник Динамо міг отримати значно серйозніше покарання, ніж жовта картка.

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"Гол скасований справедливо. Ми бачимо очевидний фол з ударом гравця Динамо, який міг би отримати навіть червону картку. Удар відбувається до того, як м'яч потрапляє у ворота", – зазначив Ускеда.

Шахтар впевнено обіграв Динамо після поновлення УПЛ. Долю матчу вирішив елегантний дубль Марлоса. Після цієї перемоги "гірники" збільшили відрив від киян до 16 очок. Команда Михайличенка перебуває на 4-й сходинці, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

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Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом
06:30
9175
Теги
Динамо Динамо Головне Арбітри Тарас Степаненко Тарас Степаненко Денис Попов Денис Попов Шахтар Шахтар Іспанія Шахтар - Динамо
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