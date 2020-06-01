Шахтар – Динамо: іспанський рефері оцінив скандальний епізод зі Степаненком і Поповим на червону картку

Колишній іспанський арбітр і делегат Вальядоліда Франсіско Сантамарія Ускеда прокоментував спеціально для "Футбол 24" скасований гол Сидорчука у центральному матчі 24 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо.

Досвідчений рефері, який має за плечима понад 50 матчів в елітній іспанській першості, вважає, що Катерина Монзуль прийняла правильне рішення, зафіксувавши порушення правил Попова на Степаненку. Крім цього, Ускеда наполягає, що захисник Динамо міг отримати значно серйозніше покарання, ніж жовта картка.

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"Гол скасований справедливо. Ми бачимо очевидний фол з ударом гравця Динамо, який міг би отримати навіть червону картку. Удар відбувається до того, як м'яч потрапляє у ворота", – зазначив Ускеда.

Шахтар впевнено обіграв Динамо після поновлення УПЛ. Долю матчу вирішив елегантний дубль Марлоса. Після цієї перемоги "гірники" збільшили відрив від киян до 16 очок. Команда Михайличенка перебуває на 4-й сходинці, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

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