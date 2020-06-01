"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

"Футбол 24" обговорює 24 тур УПЛ із Андрієм Полуніним, півзахисником збірної України 90-х.

– Розпочнемо із Класичного. Скасований гол Сидорчука якось вплинув на загальний результат?

– Ні. Шахтар підтвердив, що є сильнішим на даний момент. У Динамо є певні проблеми: не так швидко перебудовується команда, багато молоді, яку вони намагаються ставити. Клас гравців Шахтаря на даний момент вищий.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

– І все ж, чи справедливо скасували взяття воріт Шахтаря, і чи можна назвати фолом епізод між Поповим та Степаненком?

– На мою думку, якщо цей епізод по-людськи розглядати, то я б у цій ситуації дав картку Степаненку. Симуляція з його боку вже не вперше. Це виглядає дуже некрасиво, враховуючи, тим паче, що він – ключовий гравець збірної.

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Я розумію, що там був дотик до обличчя, але те, що сталося далі, не прикрашає Степаненка. В Англії такі моменти навіть не розглядають.

– Двічі відзначився Марлос. Удари – солідні за виконанням, але голкіпер рівня Динамо повинен був із ними впоратися?

– У будь-якому пропущеному голі воротар київського Динамо повинен звинувачувати, насамперед, себе. Але тут більше запитань до оборони, ніж до Бущана. В організації захисних дій Динамо має великі проблеми, наслідком чого й стали пропущені м’ячі.

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Голкіперу було важко ще й тому, що частокіл ніг перекривав для нього момент удару. А виконавська майстерність Марлоса – дуже висока.

– Чи варто нарікати на відсутність Циганкова? Чи допоміг би Віктор своїй команді виглядати хоча б трохи солідніше на фоні Шахтаря?

– Можемо говорити лише в теорії, мовляв, із Циганковим кияни могли б виграти. Але є факти. Той же Цітаішвілі віддав дуже хороший, вишуканий асист на Буяльського. Думаю, що наявність Циганкова не сильно б вплинула на загальний малюнок гри.

– Динамо вже четверте, а наступний матч – проти непоступливої Олександрії. Друга сходинка, за яку борються кияни, під великим питанням?

– Ні. Динамо є Динамо. Зрозуміло, що після цієї паузи їм важко входити, але команда має певний рівень і підбір кваліфікованих футболістів, яких немає у складах конкурентів.

Олександрія – Зоря – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Олександрія бере дисципліною, організацією гри, правильним тактичним аналізом – і у неї це виходить. Та ж Зоря – дуже пристойна команда, у чому ми переконалися навіть по першому тайму проти Олександрії. Але команда Шарана виконала усі тренерські настанови – і це спрацювало.

– Пенальті, який вирішив долю трьох очок в Олександрії, не викликає у вас сумнівів?

– Дотик був, мінімальний поштовх – був. Питання тільки до активності падіння. Я вважаю, що Банада падав картинно. Якщо враховувати, що справа була на 94-ій хвилині, то такі пенальті у такій ключовій грі все ж не варто ставити.

– Які команди вам сподобалися за підсумками 24 туру?

– У тактичному плані мені сподобався СК Дніпро-1. З приходом італійського спеціаліста (Луїджі Ночентіні, – Футбол 24) помітна робота у цьому напрямку, команда потроху змінюється на краще. Шахтар на рівні був – це однозначно. Їх очікують ще й єврокубкові матчі, тож вони готуються незалежно від того, що відбувається у чемпіонаті України.

СК Дніпро-1 – Олімпік – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Інших же важко оцінити по одному туру. Свої завдання вирішує Десна, хоча й Колос у першому таймі виглядав дуже пристойно. У матчі Ворскла – Львів гравці Полтави повинні були достроково вирішувати долю поєдинку на свою користь, але не реалізували хороші моменти. Розумієте, усі втягуються, як після зимової перерви. Тим паче, весняна пауза вплинула навіть більше. Командам бракує ігрового тонусу – і це помітно.

– Не зіграли лише Карпати і Маріуполь – COVID у таборі "зелено-білих". Який оптимальний варіант вирішення цієї проблеми?

– Минулого тижня читав слова Павелка, який сказав: навіть якщо окремі футболісти захворіють, це не вплине на зупинку чемпіонату. Думаю, потрібно провести тестування у Карпатах, прибрати людей, які захворіли, а всі здорові повинні зіграти у наступному турі. Інакше який сенс у відновленні сезону?

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