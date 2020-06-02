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Шахтер – Динамо: ассистент легендарного испанского арбитра вынес свой вердикт по скандальной отмене гола

14:24 233 Читати українською
Шахтер – Динамо: ассистент легендарного испанского арбитра вынес свой вердикт по скандальной отмене гола
Хесус Санкада Лобато (крайний слева) стал на сторону Попова

Хесус Санкада Лобато, бывший ассистент топового испанского рефери Ундиано Мальенко, помог "Футбол 24" разобрать скандальный эпизод в матче Шахтер – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

Лайнсмен, работавший на больших матчах Ла Лиги, не соглашается со своим испанским коллегой Франсиско Ускедой. Последний в комментарии "Футбол 24" поддержал решение Монзуль отменить гол Сидорчука из-за инцидента Попова и Степаненко. Санкада Лобато считает, что контакт между двумя не тянул на нарушение правил.

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"Я не заметил фола, из-за которого следовало бы останавливать игру. Ошиблась ли рефери, приняв решение отменить взятие ворот? На мой взгляд, да. Считаю, что гол был забит чисто.

Отдельно хотелось бы выделить второй мяч (Буяльский – прим.ред) – очень хорошая, наигранная атака. Футболист, который отличился, находился на одной линии с защитником. Все по правилам", – говорит Лобато.

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Шахтер - Динамо Киев Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Арбитры Денис Попов Денис Попов
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