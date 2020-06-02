Шахтер – Динамо: ассистент легендарного испанского арбитра вынес свой вердикт по скандальной отмене гола

Хесус Санкада Лобато, бывший ассистент топового испанского рефери Ундиано Мальенко, помог "Футбол 24" разобрать скандальный эпизод в матче Шахтер – Динамо.

Лайнсмен, работавший на больших матчах Ла Лиги, не соглашается со своим испанским коллегой Франсиско Ускедой. Последний в комментарии "Футбол 24" поддержал решение Монзуль отменить гол Сидорчука из-за инцидента Попова и Степаненко. Санкада Лобато считает, что контакт между двумя не тянул на нарушение правил.

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"Я не заметил фола, из-за которого следовало бы останавливать игру. Ошиблась ли рефери, приняв решение отменить взятие ворот? На мой взгляд, да. Считаю, что гол был забит чисто.

Отдельно хотелось бы выделить второй мяч (Буяльский – прим.ред) – очень хорошая, наигранная атака. Футболист, который отличился, находился на одной линии с защитником. Все по правилам", – говорит Лобато.

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