Перша така поразка за 1050 днів

"Фатальна помилка Шабанова". У своїх профілях на соцмережах не підбирала слів навіть сама Легія. Провідні польські ЗМІ також не знаходили виправдань, називаючи все своїми словами. Після двох успішних матчів у рамках чемпіонату Польщі, коли Шабанов навіть пробивався у збірну туру, настав похмурий час. Його нинішній клуб 6 поспіль матчів не знає смаку перемоги над П'ястом (4 поразки і 2 нічиї). Та це не аж ніяк не виправдовує Артема в очах фанатів і журналістів.

"Погроза розірвати контракт": Шабанов став "винуватцем" скандалу в Легії, але гравець Динамо не залишає сумнівів фанатам

Третій найкращий польовий гравець матчу за версією ІнСтат у своєму повноцінному дебюті з перших хвилин. Перед тим добротний вихід на заміну. Схвалення фанатів на вболівальницьких форумах Легії доходило до абсолюту. І ось у день, в якому його Динамо драматично пробилося у півфінал Кубка України, не просто змарнував нагоду зробити те саме, але в Польщі. Шабанов ще й припустився двох результативних помилок, які поставили хрест на сподіваннях Варшави про золотий дубль. Рівно 1050 днів Легія не знала гіркоти домашніх поразок у Кубку Польщі, а тут такий жах, допомога слабшій команді на рівному місці.

Вчинок дня – українця підтримав лише чужий

Якщо одна помилка ще не виглядала так жахливо (погано вибив м'яч, потім дав себе легко обіграти у воротарському), то інша стала справжньою катастрофою. Артем віддав пас назад, круглий підскочив на кепської якості газоні, після чого суперник втік до воріт. В'єтеска, інший центральний захисник Легії, навіть не намагався наздогнати свого опонента, а всі спроби динамівця виправитися були марними. Сумно виглядали сцени після гри. Лише іспанський легіонер П'яста Жерар Бадія вирішив підтримати Шабанова, який у відчаї дуже довго пролежав на холодному газоні. Жодного партнера, тільки один суперник. Навіть земляк Назарій Русин, що досить дивно, не підійшов до одноклубника, а разом з іншими "легіонстами" швидко втік до роздягальні.

Розмови про, м'яко кажучи, поганеньку атмосферу в роздягальні "військових" отримали чергове підтвердження. Наставник Легії Міхнєвіч спробував підтримати українського захисника, мовляв, більшу частину матчу той давав раду зі своїми обов'язками, тому настільки сумно від цього фейлу. А вчинок іспанського суперника став настільки великою подією в польському футболі, що Бадія сам не сподівався такого резонансу. Жерар навіть написав про це у Твіттері. Лейтмотив повідомлення – світ буде кращим, коли така поведінка стане нормою для всіх, а не чимось настільки унікальним. Адже у футболі та житті неможливо передбачити, коли тобі знадобиться допомога.

Obudziłem się dzisiaj rano i zobaczylem, jak dużo sie rozmawia o moim wczorajszym geście. Myślę, że takie zachowanie powinno być dla wszystkich normalne. W piłce nożnej i w życiu nigdy nie wiesz kiedy możesz być w potrzebie. Bądźmy dla siebie, a świat będzie lepszy ️ pic.twitter.com/hBF6Qv97oG — Gerard (@GerardBadia) March 4, 2021

"Шабанов – символ поразки"

Сайт телеканалу TVP Sport відзначає, що Легія майже місяць не може вберегти свої ворота на замку. Її захисники стабільно приміряють на себе лаври антигероя матчу. По 2 голи пропустили відразу в 4 поєдинках за цей час, зокрема, і від команди з нижчої ліги у попередньому раунді Кубка. "Здавалося, що помилки центральних захисників, В'єтески та Єнджейчика, розгортають червоний килимок перед Шабановим. Та українець після вдалого початку спіткнувся і став важливою частиною механізму, який зруйнував мрії про нову боротьбу за Кубок Польщі".

Журналіст телеканалу зазначає: Артем не грав погано протягом усього матчу, але обидві ситуації, де П'яст відзначився (2 влучні удари = 2 голи), суттєво занижують оцінку його дій. Це дуже нагадувало кілька матчів Динамо з попереднього сезону, коли суперник весь матч сидів на своїй половині, а пара вилазок і помилок захисників дарували легкі очки аутсайдеру. "Яким же символічним було те, що побачили після фінального свистка. Шабанов залишився на самоті. Українець усвідомлював, що його помилки сильно допомогли супернику. Лише запасний гостей втішив його і допоміг знайти шлях до роздягальні. Картина, варта тисячі слів".

Журналіст та відомий фанат стають на захист динамівця

"Помилка Шабанова очевидна, але його напарник зіграв найгірше, як тільки міг", – фанат, який заснував один з перших неофіційних сайтів про Легію, дивується загальній поставі варшавської команди. Всі на чужій половині, ніби рахунок 0:1, а секундомір відлічує 90 хвилину. В'єтеска в середовищі фанатів – лідер за кількістю хейту. Позиційні помилки, відсутність швидкості та біда з прочитанням епізодів. Захисника, якого сватали в Динамо Київ зовсім недавно, тепер не бажають бачити свої ж вболівальники.

Pomijając ewidentny błąd Shabanova, to Wieteska zachował się najgorzej jak mógł...

Ani faulu, ani próby wycofania + drużyna all out attack jakby było 0-1 90'#LEGPIA https://t.co/v5fMdy1Tv6 — Ramirez (@CommonSensePL) March 3, 2021

"Це буде непопулярна думка, але я гадаю, що з цим голом більша вина В'єтески. Там 50 метрів до воріт. Натомість В'єтеска викидається, а потім чалапає. Драма!" – деякі журналісти також схильні не вішати всіх собак на Шабанова. Фанати звертають увагу, що Артем, хоч був на 7 метрів далі від партнера, боровся до кінця, а польський центрбек миттєво здався.

Będzie to niepopularna ocena, ale moim zdaniem tego gola bardziej zawalił Wieteska. Po błędzie Szabanowa wystarczyło, żeby Wieteska nie poszedł "na raz", spowalniał i Szabanow + może ktoś jeszcze by zdążyli. Było 50 metrów do bramki. A Wieteska "na raz", a potem człapie. Dramat! — Paweł Mogielnicki (@mogiel90) March 4, 2021

"Різниця в тому, що такий Шабанов після помилок переживає. А Єндза після гри задоволений".

Różnica jest taka, że taki Szabanow po błędach przeżywa.Jędza po meczu zadowolony i koń zwalony — Bolo (@BoloBanowany) March 3, 2021 Okienko transferowe @LegiaWarszawa na ostatnią chwilę: niby Dynamo Kijów (razy 2), niby Soligorsk, czy Tirana... To wzmocnienia?!? „Pożywiom, uwidim”... Na razie to @PiastGliwiceSA w półfinale Pucharu Polski gratulacje dla trenera Fornalika i Jego ekipy @PrawdaFutbolu #LEGPIA pic.twitter.com/pZQbbcPDNp — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) March 3, 2021 "Шабанов швидко адаптувався в захисному блоці. Дуалізм особистості. У матчі з Гурніком Артем показав, що може бути дуже солідним захисником як на склад чемпіона Польші. У грі з П'ястом продемонстрував, що здатен стати ідеальним доповненням дуету В'єтеска-Єндза. Шабанов двічі помилився, але таке трапляється. Інші наші стопери теж роблять масу помилок. Але залишити його самотнього після фінального свистка – це було низько. Дуже низько", – польських вболівальників помилками оборонців Легії не здивуєш. На популярному фанатському порталі Legia.net в аналітичному матеріалі відзначають, що зі всіх 5 зимових трансферів Шабанов – єдиний, хто готовий вже і тепер допомагати команді. Рівень Артема все ще досить непоганий стопер як для польських умов, а помилки у кубковому матчі не змінять цього враження. На захист кандидата у збірну України згадують традиційно успішну статистику єдиноборств як у повітрі, так і внизу навіть у такому невдалому чвертьфіналі. "Після гри він довго переживав свої помилки, лежав на полі та дивився на небо. Дивним чином відчуваємо спокій: наступні матчі Шабанова будуть кращими та впевненішими".

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