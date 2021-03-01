Захисник Легії Артем Шабанов, права на якого належать київському Динамо, отримав відзнаку за свій виступ у 19-му турі польського чемпіонату.

Шабанов опинився у збірній найкращих гравців 19-го туру польської Екстракляси, повідомляє офіційний твіттер першості.

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Оборонець допоміг Легії мінімально обіграти Гурнік (2:1), а сам Артем провів на полі усі 90 хвилин. Відзначимо, що це лише другий його поєдинок за польський гранд.

Додамо, що окрім Шабанова, до Легії приєднався Назарій Русин, проте нападник ще не дебютував за поляків.

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