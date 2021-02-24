Чеслав Міхнєвіч – не лише крутий за польськими мірками наставник (завойовував трофеї далеко не з грандами, привів місцеву молодіжку до найбільшого успіху за понад 20 років), але й великий шанувальник українського футболу. Тепла розмова з Мірчею Луческу на зборах перед матчем Динамо – Легія. Прихильність до таланту гравців київського клубу. Трансфери Шабанова і Русина цієї зими. Для варшавського гранда ці переходи – щось абсолютно унікальне. Бо навіть найбагатша польська команда, хоч кілька років тому і намагалася (рекордний бюджет клубу доходив до 39 мільйонів євро), зараз і поруч не стоїть з нинішнім фінансово ослабленим Динамо.

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А взяти відразу парочку гравців основної обойми Києва? Для "військових" просто безцінно. На відео, які варшавська прес-служба записувала з нагоди приїзду обох українців, добре помітне приязне ставлення Міхнєвіча. Тренер знає російську, а Русин як мінімум розуміє і може відповісти польською, перемішаною з українськими словами. Якщо не займатимуться дурницями, обоє динамівців гратимуть стабільно. Принаймні початок Шабанова обнадіює, всі шанси стати кумиром публіки в нього є. Фанати на форумах прийняли майже миттєво, а це, хоч і не довговічна, але важлива річ.

Хоч дебют Артема і трапився за скандальних обставин. Легія пропустила 2 голи після 45 хвилини, тож у перерві довелося випускати українця, який тільки-тільки почав працювати з командою. Правий півзахисник збірної Польщі Павел Вшолек став жертвою цієї зміни ситуації на полі з тактичними перестановками тренера. Наставник вирішив перевести вище одного із захисників, а зняти атакувального хавбека. Останнього і замінив Шабанов, чию роль Міхнєвіч бачить саме так, як найбільш комфортно самому Артему: на місці лівого стопера у трійці центрбеків, де зможе максимально ефективно використовувати свою робочу ногу. Бо як було моментами в Динамо – Шабанов закривав позицію, що вимагає роботи правою, і це додавало йому проблем.

Так ось про скандал. Вшолек так розлютився швидкою заміною, що почав дуже емоційно качати права вже у перерві. Як повідомив журналіст порталу Meczyki.pl Томаш Влодарчик (він одним з перших написав про успішність перемовин з Шабановим) і підтвердив портал legia.net, 28-річний хавбек навіть почав погрожувати розривом контракту. Екс-вінгер Сампдорії та Квінз Парк Рейнджерс зчинив скандал на всю роздягальню, кричав про відсутність поваги. Нібито ще й не подав руки Міхнєвічу, хоча потім намагався згладити кути заявою про свій професіоналізм і чесні робочі стосунки з головним тренером. Тема облетіла провідні польські ЗМІ, які рапортують про плани Легії покарати свою зірку штрафом, що мав би піти на благодійні потреби.

Павел справді був далеко не найгіршим на полі. За індексом ІнСтат Вшолек обійшов Шабанова, посівши місце в трійці найкращих. Натомість Артем вразив надійною грою на оборону, з ним команда почала виглядати переконливіше. Його оцінка (318 балів) – рівень рекордної середньокомандої (319). Статистично кращої Легії, ніж у цьому матчі, за весь поточний сезон ще не бачили. Шабанов завершив лідером за відсотком виграних єдиноборств (6 з 8 дало 75%) і успішністю верхових дуелей (3 з 3). Встиг обіграти суперника на дриблінгу, 4 рази відібрати м'яч, а втратити – лише раз (тут теж не мав рівних).

Чи не допоміг би такий гравець Динамо? Складно сказати. Під час правління Михайличенка був період, коли Шабанов і Попов утворювали одну з найсолідніших пар центрбеків у Києві. Принаймні на другому поверсі такої катастрофи, як зараз, не було. Але з Луческу якось не склалося – гравець і особливої довіри тренера не отримував, і сам помітно нервував, навіть на тих же зимових зборах видав значно гірший відсоток виграних єдиноборств, ніж в основних конкурентів. Та й у клубі вирішили награвати значно молодших, а тому й перспективніших у плані потенційного продажу в топ-чемпіонати Забарного та Попова.

Без сумнівів, Артем мав би допомогти Легії завоювати чемпіонство. Фанати встигли полюбити українця за один-єдиний тайм. "Ще один випадок, який підтверджує: якісний гравець не потребує часу на "міфічну" акліматизацію. Чудова гра лівою ногою – цього Легії так довго не вистачало. Збалансував наш захист, заспокоїв гру". Перший виступ Шабанов переконує своєю солідністю та холоднокровністю в оборонній грі, вмілим розіграшем м'яча від своїх воріт. Зовні він ніби не переживає жодних емоцій. Наставник Легії, як і вболівальники, також відзначив його перший пас.

Захисник, який один із найкращих матчів у своїй кар'єрі зіграв на позиції лівого фулбека проти Барселони в ЛЧ, знайшов місце, що може стати чудовим трампліном. Відразу після того виїзду на Камп Ноу трапилися 0:3 від Шахтаря, а далі 28-річний оборонець не отримав жодної офіційної хвилини. При цьому не можна сказати, що захист Динамо став сильнішим. Не дивно, що Луческу не зміг переконати його залишитися. Похвально, що гравець має амбіції і не готовий просто сидіти та отримати пристойну зарплату. Звісно, сам Шабанов не вирішив би всіх проблем киян, але ця оренда – прекрасний шанс для київського клубу повернути собі впевненого гравця з добротним європейським бекграундом.

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