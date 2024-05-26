Головний тренер Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку від Колоса (0:1) у 30-му турі УПЛ і підбив підсумки сезону.

"У матчі з Колосом у нас було два завдання: дати зіграти тим, хто мав мало ігрової практики та подивитися наш резерв. У першому таймі виглядали достатньо непогано. Були моменти, мали забивати гол.

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Спірне рішення щодо пенальті. Зробили вимушену заміну Слесара. Втрата концентрації в одному моменті і пропустили м'яч. Гра була, скоріше нічийна.

Цей сезон був для нас провальним. Особливо його осіння частина. Навесні зуміли стабілізувати ситуацію, хоча кінцівка чемпіонату була складною. Велика кількість травм, а вже коли вирішили завдання мінімум, то почали експериментувати зі складом, щоб подивитися на деяких хлопців в ділі. Будемо рухатися вперед та працювати далі", – цитує Коваля офіційний сайт луганців.

Нагадаємо, Зоря фінішувала у турнірній таблиці УПЛ десятою і вперше за довгий час не представлятиме Україну у єврокубках.

До слова, Євген Геллер вже ухвалив рішення щодо долі Коваля і Бартуловіча – тандем досвіду і молодості продовжить керувати командою і у наступному сезоні.

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