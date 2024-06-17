Шлях на турнір

Кваліфікація на Євро-2024 для Румунії вийшла фантастичною. Потрапивши до міцної групи I з грізною Швейцарією та непростим Ізраїлем, Румунія сенсаційно не лише впевнено посіла перше місце, а й не зазнала жодної поразки. Увагу привертає нічия зі Швейцарією в червні минулого року (2:2) – ще до перерви швейцарці вели в рахунку 2:0 завдяки дублю Амдуні, але заміни та дубль Міхейле в компенсований час врятували від поразки. Загалом, румуни лише 4 рази за відбір втрачали очки, зігравши внічию зі Швейцарією, Ізраїлем, Косовом та Білоруссю. Слід відзначити і характер команди – румуни не лише врятувались проти Швейцарії, але й здійснили камбек з Ізраїлем (2:1).

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У березні Румунія провела дві товариські гри, але завершились вони не дуже вдало. Спочатку була нічия з Північною Ірландією (1:1), єдиний гол румунів забив Денніс Ман. А от єдиної поразки за 12 поєдинків румунам завдала міцна збірна Колумбії. Південноамериканці в першому таймі оформили комфортну перевагу, а на 80-й хвилині рахунок був розгромним – 0:3. Хаджі та Тенасе зуміли за останні десять хвилин скоротити відставання до мінімального, що лише підкреслює характер майбутнього суперника збірної України.

А от форма Румунії в червні може дещо навіть приспати пильність – нульові нічиї з Ліхтенштейном та Болгарією точно не можна занести в актив. Хоча варто відзначити, що Йорданеску активно ротував склад – в обох матчах зіграв хіба що Дрегушін. Але відсутність голів проти відверто слабких суперників (Ліхтенштейн взагалі на 202 місці в рейтингу ФІФА) викликають подив та дають надію, що так продовжиться і на полях Німеччини.

Лідери команди

Найсильніша чеснота Румунії – лінія оборони. Команда блискуче пройшла кваліфікацію до Євро, пропустивши в 10 матчах лише 5 голів – рівень топ-збірної. Зіграний центр захисту – Дрегушін та Бурке – можуть створити чимало проблем нападникам суперників.

Атака в румунів не може похвалитись такими ж фантастичними результатами, але тут є і свої сильні сторони. Головна з них – лідер атак Ніколае Станчу, який може не лише забивати (разом з Алібеком та Міхейле найкращі бомбардири команди – по 3 голи), але й створювати моменти для партнерів (15) та виборювати м’яч (51 виграна дуель, краще навіть, ніж у центрбека Дрегушіна).

У центрі нападу здебільшого грає 33-річний Деніс Алібек, який чимось нагадує Артема Довбика. Фактурний центрфорвард (зріст – 187 см) не лише здатен замикати флангові передачі, а є досить різноплановим гравцем. Алібек має пристойну швидкість, техніку та удар з лівої. На підміну йому є Георге Пушкаш, схожий за своїм стилем на Алібека.

Також варто відзначити і цікаві фланги Румунії. Тут є досить яскраві персонажі: Денніс Ман (Парма), Флорінел Коман (ФКСБ), Валентін Міхейле (Парма) та, звісно ж, Яніс Хаджі (Рейнджерс), син легендарного Георге Хаджі. Головне, що впадає в очі – жоден з них не є залізобетонним гравцем основи, тобто очікувати можна будь-кого.

Проблеми перед Євро-2024

Серйозною проблемою для збірної Румунії стали травми. Так, провідний центральний захисник Андрей Бурке залікував пошкодження прямо перед Євро-2024. Через важку травму турнір пропустить найкращий асистент румунів у кваліфікації до чемпіонату Європи (4 результативні передачі) – Олімпіу Моруцан. Вінгер травмувався наприкінці квітня, а відновлення від травми коліна затягнеться аж до грудня.

Помітна також відсутність великої кількості гравців з топових чемпіонатів. Так, є гравці Атлетіко та Тоттенхема Молдован і Дрегушін. Гораціу взагалі після трансферу до "матрацників" не має ігрової практики в клубі, а Дрегушін зіграв за "шпор" у 9 матчах.

Стабільно грає за італійський Емполі Разван Марін, а за Парму, яка повернулась до Серії А, виступають Валентін Міхейле та Денніс Ман. Чимало гравців виступають в чемпіонатах Катару та Саудівської Аравії чи в рідній румунській Лізі 1. Мала кількість представників європейських топ-чемпіонатів може стати мінусом для підопічних Йорданеску.

Головний тренер

Едвард Йорданеску попри досить юний вік як для наставника (46 років) має солідний досвід роботи тренером – з 2010-го. Саме тоді, у вересні, Йорданеску-молодший (є сином легендарного румунського тренера Ангела Йорданеску) став виконувачем обов’язків наставника Стяуа. Проте вже у жовтні Йорданеску перейшов на посаду помічника Ільє Стана. Едвард встиг попрацювати у цілій низці румунських клубів (Стяуа, Васлуй, Фортуна, Тиргу-Муреш, Пандурій, Астра, ЧФР Клуж та Газ Метан), а за кордоном очолював ЦСКА Софія.

З січня 2022 року Едвард Йорданеску очолює збірну Румунії. Команда під його керівництвом провалила групу Ліги націй, опустившись у дивізіон C, але при цьому пройшла відбір на Євро-2024 без єдиної поразки. Слід відзначити, що Йорданеску найчастіше використовує схему 4-2-3-1 або 4-3-3, але не боїться експериментів. Так, на гру зі Швейцарією в кваліфікації румуни вийшли з трьома центрбеками, але схема себе не виправдала, а проти Ізраїлю вдалось здобути вольову перемогу.

Висновок

Збірна Румунії – команда, яку точно не варто закидати шапками, адже пройти відбіркову групу зі Швейцарією та Ізраїлем взагалі без поразок – уже круте досягнення. Рівень гравців загалом нижчий, ніж у збірної України, але не сильно – в румунів вистачає яскравих представників, здатних завдати серйозних проблем. Результати в останніх матчах не мають вводити в оману, але вказують на ще одну проблему Румунії – невміння грати першим номером. Можливо, разючі контратаки – класна зброя, яку тренерський штаб Реброва зможе застосувати заради перемоги в стартовій грі на Євро-2024.

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