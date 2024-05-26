"В матче с Колосом у нас было две задачи: дать сыграть тем, у кого было мало игровой практики и посмотреть наш резерв. В первом тайме выглядели достаточно неплохо. Были моменты, должны были забивать гол.

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Спорное решение по пенальти. Сделали вынужденную замену Слесара. Потеря концентрации в одном моменте и пропустили мяч. Игра была, скорее ничейная.

Этот сезон был для нас провальным. Особенно его осенняя часть. Весной сумели стабилизировать ситуацию, хотя концовка чемпионата была сложной. Большое количество травм, а уже когда решили задачу минимум – начали экспериментировать с составом, чтобы посмотреть на некоторых ребят в деле. Будем двигаться вперед и работать дальше", – цитирует Коваля официальный сайт луганчан.

Напомним, Заря финишировала в турнирной таблице УПЛ десятой и впервые за долгое время не будет представлять Украину в еврокубках.

К слову, Евгений Геллер уже принял решение о судьбе Коваля и Бартуловича – тандем опыта и молодости продолжит руководить командой и в следующем сезоне.

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