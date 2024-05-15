У новому сезоні тренувати Зорю продовжить тандем Юрія Коваля і Младена Бартуловіча, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, президенту луганського клубу Євгену Геллеру дуже подобається їхня взаємодія.

Щодо бюджету, він не має змінитися кардинально. До того ж Зоря має отримати 2-3 млн євро бонусами за трансфер Андрія Луніна у мадридський Реал (1 млн за 10 матчів українця в сезоні за "вершкових", 1 млн за чемпіонство в Ла Лізі + ще 1 млн, якщо Реал виграє Лігу чемпіонів, а Лунін зіграє більше ніж 50% матчів у цьому турнірі).

Окрім того, у Зорі вже є план на селекцію та збори. Ймовірніше всього, команда розпочне міжсезонні тренування у Словенії й там же проведе збори.

Нагадаємо, луганці за 2 тури до фінішу гарантували собі участь в еліті у наступному сезоні.

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