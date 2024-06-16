Харківський клуб після вильоту в Першу лігу планує серйозні кадрові зміни.

Металіст 1925 склав список з 6 гравців, яких планує відпустити цього літа, повідомляє ТаТоТаке.

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Серед них капітан команди Артем Габелок та ще один провідний гравець команди – Ростислав Русин. Крім того, виставлено на трансфер Вадима Червака і Костянтина Бичека. А Дмитро Кравченко розпочне роботу в міжсезоння в другій команді, відновлюючись після травми.

Нагадаємо, Металіст 1925 за підсумками сезону 2023/24 вилетів з УПЛ, хоча харків'яни солідно підсилили команду, зокрема, підписавши Дениса Гармаша.

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