Олімпійська збірна України лише в серії пенальті перемогла Кот-д'Івуар U-20 у фіналі Tournoi Maurice Revello. Читайте огляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Турнір Моріса Ревелло, фінал

Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (серія пенальті – 5:4)

Голи: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

Збірна України дісталась до фіналу товариського турніру Tournoi Maurice Revello з фантастичними показниками: 4 перемоги з 4, різниця голів – 11:1. Суперником стала збірна Кот-д'Івуару U-20, яка має дещо скромніші результати, програвши одноліткам із Саудівської Аравії, а от в інших трьох матчах африканці перемагали (різниця голів – 8:3).

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Вже на 7-й хвилині фінального поєдинку Україна повела в рахунку. Центральні захисники Кот-д'Івуару зробили подвійну помилку під час перехоплення довгої передачі, буквально подарувавши м'яч Шостаку. Хавбек Олександрії легко реалізував вихід віч-на-віч.

А вже на 31-й хвилині "синьо-жовті" подвоїли перевагу. Сімпор нібито обробив м'яч, але його миттєво обікрав Сікан та прокинув повз іншого захисника. Вихід віч-на-віч, але нападник Шахтаря спиною помітив забігання Хланя паралельним курсом та викотив на порожні ворота – 2:0.

Африканці перед перервою влаштували справжній штурм наших воріт та відіграли один м'яч. Куассі в центрі поля класно обіграв та віддав на правий край штрафного, а Зогбе звідти віддав на Уотро, який фактично заніс м'яч у ворота.

На другий тайм замість Федора на полі з'явився Ярмолюк. Україна могла знову подвоїти перевагу, але з ударом Салюка після подачі з кутового сейв здійснив голкіпер. Очеретько та Краснопір вийшли на поле на 56-й хвилині, і майже одразу ледь не створили гол, але нападник пробив у воротаря. Кот-д'Івуар покарав миттєво. Фесюн віддав невдалу передачу на Салюка, якого обікрали, а Уотро оформив дубль.

Команди відверто втомились, а Очеретько відверто занепокоїв, залишившись на газоні після боротьби із суперником. Втім, хавбек зміг продовжити гру. Крпуський та Сігєєв обрізались на власній половині, Бамба пробив здалеку, але Фесюн зумів відбити. Останні хвилини були під контролем України, яка затисла суперників біля воріт, але гра завершилась нічиєю.

За регламентом одразу після гри команди визначали сильнішого в серії пенальті. Перший же удар українців був нереалізований – Хлань погано пробив, а голкіпер відбив його удар. Фесюн відбив удари Куассі та Зогбе. В підсумку, Україна одержала гору – 5:4.

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