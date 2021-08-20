24-річний форвард Вулвз став гравцем Севільї, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Мір, який обійшовся андалусійцям в 16 мільонів євро, підписав контракт до 2027 року.

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Минулий сезон Рафаель провів в оренді за Уеску, де став найкращим бомбардиром команди, відзначившись 16 разів у 39 матчах у всіх турнірах. Також форвард виступав на Олімпіаді в Токіо, де відіграв 5 поєдинків і записав до свого активу 3 голи – всі м'ячі були забиті у зустрічі з Кот-д'Івуаром.

Зауважимо, Севільї вдалось виграти боротьбу за Рафаеля Міра в Атлетіко, який нібито вже узгодив деталі особистого контракту з гравцем, а також в інших клубів, які цього сезону виступатимуть у Лізі чемпіонів.

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