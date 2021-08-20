24-летний форвард Вулвз стал игроком Севильи, сообщает официальный сайт испанского клуба. Мир, который обошелся андалусийцам в 16 миллионов евро, подписал контракт до 2027 года.

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Прошлый сезон Рафаэль провел в аренде за Уэску, где стал лучшим бомбардиром команды, отличившись 16 раз в 39 матчах во всех турнирах. Также форвард выступал на Олимпиаде в Токио, где сыграл 5 матчей и записал в свой актив 3 гола – все мячи были забиты во встрече с Кот-д'Ивуаром.

Заметим, Севилье удалось выиграть борьбу за Рафаэля Мира у Атлетико, который якобы уже согласовал детали личного контракта с игроком, а также у других клубов, которые в этом сезоне будут выступать в Лиге чемпионов.

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