Ліонель Мессі більше не гратиме за Барселону. Каталонський клуб не знайшов грошей на новий контракт аргентинця. "Футбол 24" – про головну драму літа.

Легенди іспанської журналістики ставили свою роботу на те, що Мессі залишиться у Барселоні. Цього розлучення не чекав ніхто. Не зараз. Не в такому стилі. Шляхи Мессі і Барселони остаточно розійшлися у чорний для "блаугранас" четвер, 5 серпня. Вони мали скріпитися, але замість цього трапилося драматичне розлучення. Рана, яка заживатиме на тілі фанатів каталонського клубу ще довго. Заступники головного редактора "Футбол 24" Тарас Котів і Володимир Лесько у форматі дискусії пояснюють, що трапилося і чого очікувати далі.

Володимир Лесько

Хотів піти – не відпустили. Хотів залишитися – не дозволили. Шок. 17-річний "шлюб" Лео з Барселоною драматично розвалився. Схожої розв'язки взагалі ніхто не очікував. Так, 1 липня Мессі отримав статус вільного агента, проте новий контракт з каталонцями вважався питанням часу. Про це писали абсолютно усі іспанські ЗМІ.

Лапорта начебто контролював ситуацію й щоразу кидав фанатам кістку: "Спокійно. Ми працюємо. Ще трішки. Ось-ось". Що ж, браво, президенте! Барса втратила найкращого гравця в історії, свій найбільший актив і основне джерело доходів. Ганебний фінал красивої історії.

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Хто винен? Лапорта де-факто виграв вибори ще восени, у нього не було гідних конкурентів і достатньо часу, аби щось вигадати. Та нова адміністрація довго займалася популізмом. Мовляв, ми не знали, що все настільки погано. Фінансова ситуація на Камп Ноу – справді критична, а ліміт зарплат знизився за два сезони майже удвічі (орієнтовно 250 млн євро).

Складно, але не безнадійно. Адже Лапорта так і не розчистив авгієві стайні Камп Ноу. Анонсована новим керівництвом революція складу з тріском провалилась. Умтіті, Лангле, Брейтвейт, Коутінью і Грізманн залишаються, а Мессі йде. Легендарний Маріо Кемпес має рацію: "Барсі та усьому іспанському футболу – гаплик".

Тарас Котів

Лапорта, звісно, брехун ще той. Не думаю, що він не усвідомлював, до чого все йде. А при цьому йшов на вибори з гаслом: "Я єдиний, хто врятує Мессі для Барси". Однак це все велика політика. Де немає варіантів залишитися чистим і непорочним, бо частенько мусиш вибирати між поганим і ще гіршим.

А щоб виграти вибори, потрібно прикидатися ангелом, чудотворцем. Бо так влаштовані душі виборців. На таку складну операцію, як продаж супердорогого баласту (Грізманн, Дембеле, Коутінью) та продовження Мессі у згаданих тобою умовах, було надто мало часу.

Навіть якби Лапорта хотів, не зумів би це реалізувати. Адже все мало ідеально скластися до купи, проблема ж не тільки в домовленості з Мессі. І він вирішив піти шляхом Флорентіно Переса.

Реал пережив життя без Роналду, а тепер готується купувати нового найкращого на світі. І я на 90% переконаний, що купить. А може, й за безцінь візьме. Бо треба планувати на роки, вміти вчасно пожертвувати найбільшим активом в історії футболу заради майбутнього. Це дуже важко, але необхідно для порятунку. У більше ніж клубу зараз просто немає іншого виходу.

Володимир Лесько

Звісно, Кріш був центральною фігурою у дрім-тім Зізу, демонструючи космічну результативність, однак Реал ніколи не відзначався сентиментами щодо власних зірок. Згадаймо хоча б скандальні аудіозаписи Флорентіно. Стосунки між обома настільки зіпсувалися, що шансів на хепі-енд було обмаль. Португалець завжди спілкувався з Пересом мовою ультиматумів. Скільки разів Роналду покидав Мадрид у ході перемовин щодо нового контракту? 3-4?

Історія Мессі – трохи інша. Це унікальний кейс: 13-річний хлопчисько з дефіцитом гормону росту перетнув океан, виграв шалену конкуренцію і пробився до першої команди. Що було далі, усім добре відомо. На відміну від Кріштіану, Мессі – свій, кантерано. З розквітом Лео каталонський клуб повернув собі гегемонію у Європі.

Спонсорські контракти, доходи від продажу телевізійних прав, успішний вихід на китайський та американський ринки – усе це передусім заслуга Лео. Ті ж туристи забивали Камп Ноу під зав’язку саме заради аргентинця. Він наповнював не лише клубну казну "блаугранас", але й всього регіону. Мадрид не був настільки залежним від Роналду, це очевидно.

Зрештою, після переїзду португальця на Апенніни доходи Реала продовжують зростати. Натомість, зараз іспанські фінансисти прогнозують величезні збитки усім іспанським клубам. Чому? Все до біса просто. Одна справа – продавати продукт в умовний Китай з Мессі, інша – без нього. Попит на Ла Лігу різко знизиться. Не даремно ж президент Хетафе Анхель Торрес публічно звертався до Тебаса піти каталонцям на поступки, підвищивши стелю зарплат.

Тарас Котів

Так, на Мессі в Барсі зав'язано все. Може, аж занадто багато. Він і прихований тренер, і такий собі менеджер, який береться радити і бунтувати, якщо його рішення не втілюють у життя. Саме з його подачі влітку пішли підсилення, які обтяжують бюджет ще більше. Усі ці Депаї, Агуеро. Вони ні разу не безкоштовні. Бонуси, комісійні за підписання угоди, нове навантаження на зарплатний фонд.

Поміж тим, Лео уже не може давати команді свій максимум. Форварди, які діють на голому таланті без чорнової роботи, моментами ніби залишаючи свою команду в меншості, вже в минулому. Гравці, які ходять по полю, якими б геніальними вони не були, не приносять гучних успіхів. З нинішнім Мессі Барселона б не виграла ЛЧ, а лише для боротьби у Прімері тримати такого високооплачуваного гравця – розкіш.

Мессі міг би ще потягнути найвищі цілі тільки у тому випадку, якщо б за нього відпрацьовував всесильний солдат у стилі Канте, а всі 10 гравців на полі компенсували б недостачу в інтенсивності дій. Натомість Барса ще і ще підписує нападників, не продаючи наявних.

Володимир Лесько

Каталонці втратили 30-40 гарантованих голів за сезон. Реал досі не вирішив аналогічної проблеми після відходу Роналду. Таких гравців замінити неможливо, вони – унікальні. "Пішохідний" Мессі самотужки вигравав чемпіонати Іспанії. Він, як хороше вино, з віком стає лише кращим. Аргентинець – це не тільки десятки м’ячів, він – незмінно найкращий асистент Іспанії протягом 7-8 останніх сезонів, творець, великий мозок.

Лео можна пригадати Рим, Ліверпуль або Лісабон, опущену голову на фоні ейфорії Енфілда, але ми забуваємо один важливий нюанс – після скандальної втечі Неймара у "кулес" не було спортивного проекту. Бартомеу фактично змив в унітаз 220 мільйонів євро абсурдною трансферною політикою.

Барса не оточила Мессі потрібними гравцями. Можливо, треба було підписувати Канте, а не Дембеле з Коутінью? Хіба Мессі винен, що каталонці кілька років поспіль провалюють спортивне планування? Вальверде, Сетьєн, Куман – хіба це фахівці рівня Барселони? Той же Скалоні якось змусив свого зіркового капітана пресингувати на Копа Амеріка…

Як взагалі можна претендувати на щось серйозне з Лангле, Умтіті чи Семеду? Мессі став жертвою затяжної інституційної кризи, яка пожирала клуб зсередини, а Лапорта виявився рятівником тільки на словах. І команди по-справжньому не підсилив, і зарплатної відомості не розвантажив.

Тарас Котів

У Мессі все буде добре. Він перейде у клуб, який дасть йому і більше грошей, і більше любові, ніж може дати ця Барселона. Забиватиме на своєму рівні, не забуде і про асисти. Насправді його відхід – це прекрасно для футболу. Шкода, що трохи пізно. Шкода, що він не зіграє більше у справді топовому чемпіонаті.

Хотілося б побачити аргентинця в АПЛ, але там зараз не бачу реальних претендентів. Навіть Роналду наважився перебратися у непросту Серію А. Лео шукатиме легший шлях. Піде до своїх друзів у ПСЖ або подасться на інші заробітки для крутих. З Аргентиною виграв Копа Амеріка, можна потроху і до пенсії готуватися.

Барселона змушена перебудуватися, а будь-яка невдача провокуватиме ураган критики і згадки про Мессі. І в цьому головний ризик. Атмосфера навколо клубу вкрай напружена. З іншого боку, відхід Мессі – це шанс для багатьох талановитих гравців, яким його авторитетна персона психологічно не давала розкритися повною мірою.

Куман має склад для того, щоб боротися за золото в чемпіонаті Іспанії, але в Європі ризикує перетворитися на середняка, який матиме проблеми з виходом і в 1/4 фіналу ЛЧ. Найбільші питання до оборони. Дуже сумніваюся у перспективах Еріка Гарсії. Старішають такі лідери, як Піке та Бускетс.

Володимир Лесько

Лапорта прекрасно перезавантажив проект у 2008-му. Барса попрощалася з Роналдінью і ще кількома лідерами. Тоді харизматичний функціонер надав повний карт-бланш Пепу з феноменальними кантеранос (Мессі, Хаві, Іньєста, Піке, Бускетс). Зараз – суцільна імпровізація.

Якщо Лео без проблем влиється у будь-який колектив, тим паче переповнений латиноамериканцями ПСЖ, то майбутнє "кулес" трохи насторожує. З голами виникнуть проблеми. Депай багато забивав у Франції, але у топ-чемпіонаті провалився. Грізманн продовжує шукати себе, а 33-річний Кун багато часу проводить у YouTube. Кар’єра молодого Фаті – взагалі під питанням через травму меніска. Брейтвейт? Та перестаньте.

На Барсу очікує важкий перехідний період і, швидше за все, неврожайний на титули рік. Про топ-трансфери можна забути, доведеться ліпити з того, що є під руками. Куман – далеко не Зізу, який виграв чемпіонат без Роналду. По-перше, нідерландцеві бракує характеру, по-друге – після відходу Мессі команду потрібно перебудовувати. Знадобиться якийсь час, аби награти нові схеми, адаптувати новачків. В іспанському футболі починається нова ера, і це буде цікаво.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує