Нападник англійського Вулверхемптона Рафаель Мір за крок до повернення на батьківщину. Минулий сезон він провів у складі Уески на правах оренди.

Атлетіко вийшов на фінальну стадію перемовин про трансфер, повідомляє журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

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Мір уже узгодив деталі особистого контракту з "матрацниками". Нині мадридці шукають порозуміння Вулвз щодо суми відступних. У форварда залишився всього рік за контрактом із "вовками", тож представник АПЛ намагатиметься виручити за іспанця бодай якісь кошти.

До слова, в сезоні 2020/21 Рафаель Мір провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів. На Олімпіаді-2020 у його активі 5 поєдинків (3 голи).

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