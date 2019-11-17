Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

Сербія приймає збірну України в рамках 10-го туру відбору до Євро-2020. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сербія – Україна

Неділя, 17 листопада, 16:00. Белград, стадіон Райко Мітіч

Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

Пряма трансляція на телеканалах "Футбол 1" та ТРК Україна, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Сербія – Україна на "Футбол 24" стартує 17 листопада о 16:00 за київським часом. Збірна України матчем у Белграді завершує успішний для себе відбір до Євро-2020 – попри чимало песимістичних прогнозів саме наша національна команда гарантувала собі путівку на чемпіонат Європи з першого місця групи B. Потенційний успіх у Белграді поставить жирну крапку в тріумфальній кваліфікації "синьо-жовтих", адже вперше у своїй історії Україна змогла вийти на Євро напряму, оминувши нервовий плей-офф.

Посеред тижня Україна обіграла Естонію в товариському матчі в Запоріжжі, а Сербія втримала перемогу над Люксембургом та продовжує сподіватися на успішне завершення євровідбору.

Турнірна мотивація у підопічних Андрія Шевченка відсутня, але це зовсім не говорить про те, що результат цього поєдинку для нас не має жодного значення. Нічия з Сербією гарантує Україні місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини. А от у випадку поразки доведеться озиратися на результати в інших групах, при цьому є серйозний ризик опинитися за межами топ-кошика. Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада в Бухаресті.

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Що стосується Сербії, то балканцям кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2020 допоможе лише справжнє диво. Перед останнім туром серби відстають від Португалії на одне очко та поступаються їм за підсумками особистих зустрічей (1:1, 2:4). Для виходу на континентальний форум Сербії потрібно не лише перемагати Україну, а й сподіватися на втрату очок Португалією у виїзному матчі з Люксембургом, який проходитиме паралельно. Наскільки це реально? Це проблеми сербів – нам негараздами суперників перейматися нічого, можна починати готуватися до третього поспіль чемпіонату Європи за участю збірної України.

Якщо не вихід на Євро, то хоча б реванш – такий настрій панує в Сербії напередодні поєдинку. Там досі пам'ятають ганебні 5:0 у матчі 7 червня на Арені Львів. Україна доволі несподівано знищила суперника, знявши всі питання ще в дебюті другого тайму. Шикарні голи Віктора Циганкова, дубль Євгена Коноплянки та дебютний м'яч Романа Яремчука за національну команду – той вечір був одним із найкращих для українських уболівальників.

Мотивації команді Шевченка повинен додати ще один факт. Якщо Україна здобуде бодай нічию, то вперше у своїй історії завершить календарний рік без жодної поразки. Наразі безпрограшна серія "синьо-жовтих" налічує вже 10 поєдинків поспіль, а востаннє наша національна збірна програвала рік тому – 16 листопада 2018-го в матчі Ліги націй проти Словаччини (1:4). Саме зустріч із Сербією стане останнім матчем України у 2019 році.

Статистика протистояння та цікаві факти

– Україна та Сербія провели між собою 6 поєдинків (з урахуванням матчів "синьо-жовтих" проти Югославії та Сербії і Чорногорії). Наша команда має повну перевагу – 6 перемог, 0 нічиїх, 0 поразок. Різниця м'ячів – 14:1 на користь "синьо-жовтих".

– 7 червня 2019 року Україна розбила Сербію на Арені Львів з рахунком 5:0. Та поразка стала найбільшою в історії балканської збірної.

– поточний склад збірної Сербії (гравці, які викликані на збір національної команди) суттєво дорожчий за Україну. Вартість балканців, за даними Transfermarkt, складає 327,2 млн євро, тоді як всі українці сумарно коштують лише 125,2 млн. У господарів найдорожчим гравцем, який може вийти на поле стадіону Райко Мітіч, є Мілінковіч-Савіч (65 млн євро), у нас – Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко (по 20 млн).

Кадрова ситуація

Андрій Шевченко не зможе виставити оптимальний склад на матч проти Сербії. Через дискваліфікацію не зіграє Тарас Степаненко, який був вилучений у переможному для нас поєдинку з Португалією. Не допоможе команді і травмований Олександр Зінченко – представник Манчестер Сіті пропустить ще декілька тижнів. Враховуючи відсутність двох ключових півзахисників, Шевченко отримав серйозний головний біль при виборі складу на завершальну гру євровідбору. Головна дилема полягає в тому, хто ж вийде у центрі поля – місце Маліновського практично не викликає запитань, а от на дві інші позиції є чимало претендентів – Сидорчук, Іванісеня, Шахов, Шепелєв, Безус, Коваленко та Буяльський.

Також не полетіли в Белград натуралізовані бразильці Марлос та Жуніор Мораєс, у яких проблеми зі здоров'ям. Натомість можуть вийти на поле Євген Коноплянка та Руслан Маліновський, які пропустили матч з Естонією. Вінгер Шахтаря одужав після хвороби, а хавбек Аталанти приєднався до збірної після народження доньки. За словами головного тренера, всі гравці, які прибули в Сербію, готуються до поєдинку та можуть взяти участь у матчі.

На передматчевій прес-конференції Шевченко підкреслив важливість результату, тому можна припустити, що експериментів у Белграді не буде – найімовірніше, на поле вийдуть перевірені бійці. Є вірогідність виходу на поле дебютанта Дмитра Іванісені, який досить вдало увійшов у гру проти Естонії. Саме стиль гри хавбека Зорі найбільше нагадує Тараса Степаненка, але замість півзахисника Шахтаря можуть зіграти й інші футболісти. Кандидатів чимало, а кого обере тренерський штаб – дізнаємося вже по обіді.

У господарів поля втрат немає – Любіша Тумбаковіч розраховує абсолютно на всіх виконавців. Точно не зіграє лише форвард Реала Лука Йовіч, який через конфлікт з головним тренером не отримав виклику до національної команди.

Орієнтовні склади

Сербія: Дмітровіч – Нікола Максімовіч, Міленковіч, Младеновіч, Коларов – Мілівоєвіч, Неманья Максімовіч – Мілінковіч-Савіч, Тадіч, Льяїч – Мітровіч

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Буяльський, Сидорчук, Маліновський – Ярмоленко, Коноплянка – Яремчук

Прогноз на матч Сербія – Україна

Збірна України вважається аутсайдером поєдинку. На думку букмекерів, "синьо-жовтим" забракне мотивації на останній тур відбору. Фахівці контори Marathon Bet перемогу України оцінюють солідним коефіцієнтом 4.10. На виграш сербів пропонують поставити з коефіцієнтом 1.99, а на нічию – з 3.58.

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