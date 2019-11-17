Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

Сербия принимает сборную Украины в рамках 10-го тура отбора к Евро-2020. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сербия – Украина

Воскресенье, 17 ноября, 16:00. Белград, стадион Райко Митич

Главный арбитр: Бобби Мэдден (Шотландия)

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и ТРК Украина, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Сербия – Украина на "Футбол 24" стартует 17 ноября в 16:00 по киевскому времени. Сборная Украины матчем в Белграде завершает успешный для себя отбор к Евро-2020 – несмотря на немало пессимистических прогнозов, именно наша национальная команда гарантировала себе путевку на чемпионат Европы с первого места группы B. Потенциальный успех в Белграде поставит жирную точку в триумфальной квалификации "сине-желтых", ведь впервые в своей истории Украина смогла выйти на Евро напрямую, минуя нервный плей-офф.

Посреди недели Украина обыграла Эстонию в товарищеском матче в Запорожье, а Сербия удержала победу над Люксембургом и продолжает надеяться на успешное завершение евроотбора.

Турнирная мотивация у подопечных Андрея Шевченко отсутствует, но это вовсе не значит, что результат этого поединка для нас не имеет никакого значения. Ничья с Сербией гарантирует Украине место в первой корзине при жеребьевке финальной части. А вот в случае поражения придется оглядываться на результаты в других группах, при этом есть серьезный риск оказаться за пределами топ-корзины. Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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Что касается Сербии, то балканцам квалифицироваться на чемпионат Европы-2020 поможет только чудо. Перед последним туром сербы отстают от Португалии на одно очко и уступают им по итогам личных встреч (1:1, 2:4). Для выхода на континентальный форум Сербии нужно не только побеждать Украину, но и надеяться на потерю очков Португалией в выездном матче с Люксембургом, который будет проходить параллельно. Насколько это реально? Это дела сербов – нам проблемами соперников заниматься ничего, можно начинать готовиться к третьему подряд чемпионату Европы с участием сборной Украины.

Если не выход на Евро, то хотя бы реванш – такое настроение царит в Сербии накануне поединка. Там до сих пор помнят позорные 5:0 в матче 7 июня на Арене Львов. Украина довольно неожиданно уничтожила соперника, сняв все вопросы еще в дебюте второго тайма. Шикарные голы Виктора Цыганкова, дубль Евгения Коноплянки и дебютный мяч Романа Яремчука за национальную команду – тот вечер был одним из лучших для украинских болельщиков.

Мотивации команде Шевченко должен добавить еще один факт. Если Украина возьмет хотя бы ничью, то впервые в своей истории завершит календарный год без единого поражения. Сейчас беспроигрышная серия "сине-желтых" насчитывает уже 10 поединков подряд, а в последний раз наша национальная сборная проигрывала год назад – 16 ноября 2018-го в матче Лиги наций против Словакии (1:4). Именно встреча с Сербией станет последним матчем Украины в 2019 году.

Статистика противостояния и интересные факты

– Украина и Сербия провели между собой 6 матчей (с учетом матчей "сине-желтых" против Югославии, а также Сербии и Черногории). Наша команда имеет абсолютное преимущество – 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений. Разница мячей – 14:1 в пользу "сине-желтых".

– 7 июня 2019 года Украина разбила Сербию на Арене Львов со счетом 5:0. Это поражение стало крупнейшим в истории балканской сборной.

– текущий состав сборной Сербии (игроки, вызванные на сбор национальной команды) существенно дороже Украины. Стоимость балканцев, по данным Transfermarkt, составляет 327,2 млн евро, тогда как все украинцы суммарно стоят только 125,2 млн. У хозяев самым дорогим игроком, который может выйти на поле стадиона Райко Митич, является Милинкович-Савич (65 млн евро), у нас – Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко (по 20 млн).

Кадровая ситуация

Андрей Шевченко не сможет выставить оптимальный состав на матч против Сербии. Из-за дисквалификации не сыграет Тарас Степаненко, который был удален в победном для нас поединке с Португалией. Не поможет команде и травмированный Александр Зинченко – представитель Манчестер Сити пропустит еще несколько недель. Учитывая отсутствие двух ключевых полузащитников, Шевченко получил серьезную головную боль при выборе состава на завершающую игру евроотбора. Главная дилемма заключается в том, кто же выйдет в центре поля – место Малиновского практически не вызывает вопросов, а вот на две другие позиции есть немало претендентов – Сидорчук, Иванисеня, Шахов, Шепелев, Безус, Коваленко и Буяльский.

Также не полетели в Белград натурализованные бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, у которых проблемы со здоровьем. Зато могут выйти на поле Евгений Коноплянка и Руслан Малиновский, которые пропустили матч с Эстонией. Вингер Шахтера оправился после болезни, а хавбек Аталанты присоединился к сборной после рождения дочери. По словам главного тренера, все игроки, которые прибыли в Сербию, готовятся к поединку и могут принять участие в матче.

На предматчевой пресс-конференции Шевченко подчеркнул важность результата, поэтому можно предположить, что экспериментов в Белграде не будет – скорее всего, на поле выйдут проверенные бойцы. Есть вероятность выхода на поле дебютанта Дмитрия Иванисени, который довольно удачно вошел в игру против Эстонии. Именно стиль игры хавбека Зари больше всего напоминает Тараса Степаненко, но вместо полузащитника Шахтера могут сыграть и другие футболисты. Кандидатов много, а кого выберет тренерский штаб – узнаем уже после обеда.

У хозяев поля потерь нет – Любиша Тумбакович рассчитывает абсолютно на всех исполнителей. Точно не сыграет лишь форвард Реала Лука Йович, который из-за конфликта с главным тренером не получил вызова в национальную команду.

Ориентировочные составы

Сербия: Дмитрович – Никола Максимович, Миленкович, Младенович, Коларов – Миливоевич, Неманья Максимович – Милинкович-Савич, Тадич, Льяич – Митрович

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Иванисеня, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Коноплянка – Яремчук

Прогноз на матч Сербия – Украина

Сборная Украины считается аутсайдером поединка. По мнению букмекеров, "сине-желтым" не хватит мотивации на последний тур отбора. Специалисты конторы Marathon Bet победу Украины оценивают солидным коэффициентом 4.10. На выигрыш сербов предлагают поставить с коэффициентом 1.99, а на ничью – с 3.58.

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