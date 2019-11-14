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УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат

20:50 7691 Читать на русском
Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат
Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу 14 листопада 2019

Україна дотиснула Естонію (1:0) в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Рахунок і огляд читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Естонія на "Футбол 24", стартував о 19:00. Якщо команда Шевченка достроково виграла свою гру відбору, то прибалти взяли лише одне очко за 7 турів. Естонія історично – один з найзручніших наших опонентів. Усі 4 попередні матчі завершувалися перемогами "синьо-жовтих", в яких суперник не забив жодного гола. Такий же провальний баланс проти наших мають також Казахстан, Андорра та... Сербія, з якою зіграємо в неділю в останньому матчі відбору Євро-2020. Відтак Естонія ризикувала повторити антирекорд, що належить Люксембургу (5 поразок за 5 матчів).

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

Першу небезпечну атаку на 4-й хвилині розігнав правим флангом Ярмоленко. Андрій пройшов у штрафний, віддав пас п'ятою на Болбата, а Бєсєдін замикав навіс Сергія з кількох метрів – класний сейв 23-річного естонського голкіпера. Проблеми на старті з позиційними атаками компенсували помилки гостей під пресингом, які й надавали нашим трохи простору попереду. Сидорчук зіграв на підбиранні після спроби Циганкова прорватися ліворуч – дуже далеко від воріт. Згадані динамівці красиво обводили суперників, але потім не могли скористатися отриманою перевагою – встигли прибалти перебудуватися. Як і Циганкова, заблокували пас після проходу Болбата.

Шахов нарешті зіграв через тонкий пас, але віце-капітан Динамо не зумів прорватися у штрафний, програвши силову боротьбу. Короткий розіграш Євгена з Циганковим завершився ударом Бєсєдіна – м'яч від ноги суперника опустився над воротами. Проривають господарі почергово правий і лівий фланги. Циганков запускав Соболя, Сидорчук – Болбата. Одна проблема – ніхто не замикає ці подачі, але вже цікавіше. Коваленко приклався здалеку зі штрафного, знову вище воріт. Сидорчук замість пасу вирішив пробити, але махнув повз м'яч, Ярмоленко підхопив і вистрілив не дуже краще.

Свій перший кутовий Естонія заробила на 37-й хвилині, однак на цьому і все. Шахов класним розрізним пасом знайшов Ярмоленка, проте його простріл вийшов не дуже зручним – Бєсєдін не замкнув. Знову працює пресинг після того, як естонці на свою голову відібрали м'яч біля своїх воріт. Сидорчук перехопив, швидкий розіграш, пас Шахова під удар Соболю – трохи перекрутив Едуард. І знову Сидорчук з фулбеком Брюгге! Опорник Динамо вирізав пас на лівий фланг, а там Соболю дозволили увірватися у штрафний, та удар геть не вийшов.

Перша небезпечна атака гостей наприкінці тайму. Анієру надали багато простору в центрі штрафного, він чомусь віддав лівіше, а там Лійвак спробував намалювати пенальті. Україна в ці 45 хвилин домінувала в контролі (68% на 32%) та ударах (10:0), але якість моментів (2:0 у площину воріт) і гострота (лише нагоду Бєсєдіна можна називати 100-відсотковою, більшість інших пострілів йшли здалеку) змушують відверто сумувати.

Серія замін у перерві. Сидорчука замінив Дмитро Іванісеня – дебютний матч хавбека Зорі за національну збірну. Динамівці Артем Шабанов і Віталій Буяльський вийшли замість Матвієнка і Коваленка відповідно. Циганков поступився місцем на полі Роману Безусу. Шабанов відразу ж отримав ліктем по обличчю. Миколенко почав розминатися. Ярмоленко розкішною діагоналлю вивів Соболя у штрафний на швидкості. Едуард вирішив віддавати на прикритого двома Бєсєдіна, а треба було вирішувати самому. Знову капітан господарів віддав під удар, Безус викручував у дальній кут – красивий стрибок голкіпера завадив. Ярмоленко тягне з рішенням і пробиває прямо в руки воротарю.

Колишній вінгер Карпат Сергій Зеньов вийшов у гостей на 62-й. Ярмоленка поміняв Швед на 66-й. Шахов став капітаном після Андрія, хоча для нього це 6-й матч у збірній і лише 2-й вихід у стартовому складі. Оце так. Швед змістився з правого флангу в центр, але пробив недостатньо сильно. Інший екс-гравець Карпат, Зеньов завдав першого удару естонців після 15-и поспіль спроб українців – снаряд небезпечно приземлявся на ворота. Шепелєв замінив Шахова, і в нас третій капітан. Цього разу пов'язка дісталася Безусу.

Шепелєв сміливо пішов на кількох опонентів і заробив штрафний. Безус влучив у стінку. Швед класно закинув з лівої. Захисник випередив Бєсєдіна і пробив по своїх воротах – Ігонен знову виручив. Додали українці у швидкостях, побільшало прострілів і навісів з флангів. Зеньов ледь не скористався помилкою Шепелєва, але динамівця підстрахував одноклубник Шабанов, заблокувавши удар з меж штрафного.

Безус потягнув м'яч, заробив штрафний і сам же виконав. Капітан виводить вперед Україну на 90+2 хвилині, але все вирішив рикошет від... Зеньова. Допоміг по старій пам'яті. Після цього вже 35-річний естонець Васильєв без перешкод пробивав метрів з 20-и, але круглий розминувся з дев'яткою. Посміхаються Зеньов і Пластун після фінального свистка – колишнім гравцям Карпат є що згадати, а тут ще й такий курйозний гол.

blog_ava
Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу – як це було
20:55
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