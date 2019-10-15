Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті

Збірна України достроково потрапила на Чемпіонат Європи 2020, але все ще має, за що боротися. "Футбол 24" про актуальні розклади перед жеребкування фінальної частини турніру. Дата жеребкування Євро-2020, суперники України – тут все найголовніше.

Розслаблятися рано, потрібно знову битися за результат. Україна обіграла Португалію, значно ускладнивши перспективи Роналду і компанії при жеребкуванні групового етапу Євро-2020. Наші хлопці вже нікуди не дінуться з першого місця, однак тепер у команди Шевченка нова мета – зберегти місце в першому кошику посіву турніру. Наразі синьо-жовті взагалі його очолюють (19 очок за 7 турів – це вам не жарти), але все ще може трапитися. У Сербії в заключному матчі Європейської кваліфікації потрібно як мінімум не програти.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дата жеребкування Євро-2020

Церемонія відбудеться у столиці Румунії Бухаресті. Збірна України дізнається своїх суперників 30 листопада 2019. Усі 24 збірні розподіляться на 4 кошики по 6 команд. Посів визначається місцем, яке учасники Чемпіонату Європи вибороли у кваліфікації, а далі у такому порядку – за кількістю очок, різницею голів, забитими м'ячами, забитими голами на виїзді, кількістю перемог, виїзних перемог, меншою кількістю дисциплінарних балів, позицією у рейтингу Ліги націй. Переможці стикових матчів автоматично опиняються в останньому кошику.

Хто вже вийшов на Євро-2020

Україна – дострокове перше місце, 19 очок

Італія – дострокове перше місце, 18 очок (загалом 21, але 3 мінусуються за перемогу над шостою командою, адже в деяких групах по 5 суперників)

Польща – ще може поступитися лідерством Австрії, 13 очок (загалом 19)

Бельгія – очолює групу I, 18 очок (мінус 6 за перемоги над 6-м у групі Сан-Марино)

Росія – відстає від бельгійців на 3 очки, але може вирватися на 1-е місце, якщо обіграє їх з різницею у 2 голи мінімум.

Хто потенційні суперники України – як виглядають кошики

Команда Шевченка наразі має тверді позиції у 1-му кошику посіву. Місць там загалом 6, а переможців груп відбору 10. Тому потрібно обійти хоча б 4 команди. Хорватія та Ірландія/Данія українців за набраними очками уже ніяк не обійдуть. Залишаються ще 2 суперники. Аби нас не обійшли поляки та турки, які наразі сенсаційно перевершують Францію за додатковими показниками, потрібно і набирати той важливий 1 бал у Сербії.

Ось так виглядають кошики станом на 15 жовтня 2019, згідно з розподілом команд у відборі Євро-2020. Україна, хоч і перебуває серед топ-6 сіяних, ризикує нарватися на таких суперників по групі смерті, як Іспанія або Франція з другого кошика, Німеччина чи Португалія з третього. Якщо раптом програємо сербам і конкуренти дружньо нас посунуть, тоді можемо зіграти, наприклад, проти Італії/Англії і тих же португальців чи німців.

У четвертому вже трохи легше – Швеція і Фінляндія, а також у перспективі з такими потенційними переможцями Ліги націй, як Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Шотландія чи Грузія. Цікаво, що останні 4 команди визначаться аж навесні 2020-го, тому може знадобитися додаткове жеребкування. Нагадаємо, в 1/8 фіналу з груп виходять по 2 збірні, а також 4 з 6 найкращих третіх місць.

Є ще важливий нюанс. Господарі турніру вже розподілені парами у відповідних групах (дивіться нижче). Якщо обидві потрапляють на Євро-2020, тоді жеребом визначається господар їхнього поєдинку. Україну та Росію розведуть по різних квартетах, тому з ними та їхніми суперниками ми не зустрінемося на груповому етапі аж ніяк. У разі збереження нинішнього розкладу першого кошика, команда Шевченка також точно не зіграє у групах Італії, Англії і Нідерландів. Якщо Іспанія не почне втрачати очок на рівному місці, вона обійде Хорватію. Тому залишаються тільки Німеччина іта Угорщина (потенційно) – наші 2 найбільш імовірні суперники станом на сьогодні.

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)

Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)

Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)

Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)

Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)

Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)

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