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Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті

16:30 941 Читать на русском
Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті
Жеребкування Євро-2020: коли відбудеться, суперники України
Тарас Котів Тарас Котів

Збірна України достроково потрапила на Чемпіонат Європи 2020, але все ще має, за що боротися. "Футбол 24" про актуальні розклади перед жеребкування фінальної частини турніру. Дата жеребкування Євро-2020, суперники України – тут все найголовніше.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Розслаблятися рано, потрібно знову битися за результат. Україна обіграла Португалію, значно ускладнивши перспективи Роналду і компанії при жеребкуванні групового етапу Євро-2020. Наші хлопці вже нікуди не дінуться з першого місця, однак тепер у команди Шевченка нова мета – зберегти місце в першому кошику посіву турніру. Наразі синьо-жовті взагалі його очолюють (19 очок за 7 турів – це вам не жарти), але все ще може трапитися. У Сербії в заключному матчі Європейської кваліфікації потрібно як мінімум не програти.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дата жеребкування Євро-2020

Церемонія відбудеться у столиці Румунії Бухаресті. Збірна України дізнається своїх суперників 30 листопада 2019. Усі 24 збірні розподіляться на 4 кошики по 6 команд. Посів визначається місцем, яке учасники Чемпіонату Європи вибороли у кваліфікації, а далі у такому порядку – за кількістю очок, різницею голів, забитими м'ячами, забитими голами на виїзді, кількістю перемог, виїзних перемог, меншою кількістю дисциплінарних балів, позицією у рейтингу Ліги націй. Переможці стикових матчів автоматично опиняються в останньому кошику.

Хто вже вийшов на Євро-2020

Україна – дострокове перше місце, 19 очок

Італія – дострокове перше місце, 18 очок (загалом 21, але 3 мінусуються за перемогу над шостою командою, адже в деяких групах по 5 суперників)

Польща – ще може поступитися лідерством Австрії, 13 очок (загалом 19)

Бельгія – очолює групу I, 18 очок (мінус 6 за перемоги над 6-м у групі Сан-Марино)

Росія – відстає від бельгійців на 3 очки, але може вирватися на 1-е місце, якщо обіграє їх з різницею у 2 голи мінімум.

Хто потенційні суперники України – як виглядають кошики

Команда Шевченка наразі має тверді позиції у 1-му кошику посіву. Місць там загалом 6, а переможців груп відбору 10. Тому потрібно обійти хоча б 4 команди. Хорватія та Ірландія/Данія українців за набраними очками уже ніяк не обійдуть. Залишаються ще 2 суперники. Аби нас не обійшли поляки та турки, які наразі сенсаційно перевершують Францію за додатковими показниками, потрібно і набирати той важливий 1 бал у Сербії.

Ось так виглядають кошики станом на 15 жовтня 2019, згідно з розподілом команд у відборі Євро-2020. Україна, хоч і перебуває серед топ-6 сіяних, ризикує нарватися на таких суперників по групі смерті, як Іспанія або Франція з другого кошика, Німеччина чи Португалія з третього. Якщо раптом програємо сербам і конкуренти дружньо нас посунуть, тоді можемо зіграти, наприклад, проти Італії/Англії і тих же португальців чи німців.

У четвертому вже трохи легше – Швеція і Фінляндія, а також у перспективі з такими потенційними переможцями Ліги націй, як Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Шотландія чи Грузія. Цікаво, що останні 4 команди визначаться аж навесні 2020-го, тому може знадобитися додаткове жеребкування. Нагадаємо, в 1/8 фіналу з груп виходять по 2 збірні, а також 4 з 6 найкращих третіх місць.

Є ще важливий нюанс. Господарі турніру вже розподілені парами у відповідних групах (дивіться нижче). Якщо обидві потрапляють на Євро-2020, тоді жеребом визначається господар їхнього поєдинку. Україну та Росію розведуть по різних квартетах, тому з ними та їхніми суперниками ми не зустрінемося на груповому етапі аж ніяк. У разі збереження нинішнього розкладу першого кошика, команда Шевченка також точно не зіграє у групах Італії, Англії і Нідерландів. Якщо Іспанія не почне втрачати очок на рівному місці, вона обійде Хорватію. Тому залишаються тільки Німеччина іта Угорщина (потенційно) – наші 2 найбільш імовірні суперники станом на сьогодні.

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)
Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)
Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)
Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)
Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)
Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)

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