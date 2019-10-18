Євро-2020: як і де придбати квитки на матчі збірної України та скільки вони коштують

Україна на Євро-2020: де і як купити квитки на матчі / УАФ

Збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020. "Футбол 24" розібрався, де і як купити, а також скільки коштують квитки на матчі Євро, яке пройде в 12-ти містах Європи з 12 червня по 12 липня.

Збірна України достроково забезпечила собі вихід на Євро-2020 та влітку наступного року втретє поспіль зіграє на чемпіонаті Європи. Поєдинок заключного туру проти Сербії, який відбудеться 17 листопада в Белграді, вже не вплине на турнірне становище команди Андрія Шевченка. Даний матч слід розглядати виключно через призму посіву України при жеребкуванні фінального турніру чемпіонату Європи, яке відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті. "Синьо-жовті" мають всі шанси бути сіяними в першому кошику.

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Втім, це буде згодом. Наразі українських вболівальників все частіше починає турбувати питання: "А де ж взяти квитки на матчі Євро-2020"? Питання, безумовно, актуальне, адже попри те, що чемпіонат пройде одразу в 12-ти містах Європи, нинішня інфраструктура та транспортне сполучення дозволяють дістатися практично будь-якої точки Старого Світу без особливих проблем.

Де купити квитки на матчі Євро-2020

Квитки на поєдинки чемпіонату Європи-2020 можна придбати виключно на офіційному сайті УЄФА за умови реєстрації на відповідному порталі. При цьому перший етап реалізації квитків вже завершився – він проходив з 12 червня по 12 липня 2019 року. В липні-серпні УЄФА повідомляв вболівальників, що їхні заявки схвалені/не схвалені, після чого особи, що отримали право купівлі квитків, зобов'язані були їх оплатити.

Другий етап продажу обіцяють відкрити в грудні 2019 року – заявки прийматимуть від вболівальників команд, які вийшли на чемпіонат Європи. У продаж надійде 960 тисяч квитків. Передбачений ще й третій етап – він стартує у квітні 2020-го, а в реалізацію поступлять перепустки для фанатів команд, які гратимуть стикові матчі 26 та 31 березня.

Зауважимо, що всього УЄФА виділив для вболівальників 2,5 млн квитків. Півтора мільйона з них надійшли в продаж під час першого етапу реалізації. Тоді ж була запущена спеціальна програма Fun First – це майже 40 тисяч квитків найдешевшої цінової категорії на матчі 1/2 фіналу та фінал. Термін подання заявки за цієї програмою завершився 12 липня – тому потрапити на вирішальні поєдинки Євро-2020 за нижчою ціною вже не вдасться.

Крім того, УЄФА окремо відзначає, що сайти, на яких треті особи продають квитки на футбольні матчі, а також будь-які платформи перепродажу не уповноважені на реалізацію перепусток на матчі Євро-2020. Квитки, придбані на таких ресурсах, вважаються недійсними та не дадуть права доступу на стадіон. УЄФА закликає вболівальників не купувати квитки на таких ресурсах.

У березні-квітні 2020 року буде запущена офіційна платформа для перепродажу квитків серед вболівальників за номінальною вартістю. Продавці зможуть отримати повну вартість квитків, а покупці будуть позбавлені ризику купити підроблені або недійсні перепустки.

Для того, щоб якомога більше вболівальників змогли відвідати матчі Євро-2020, УЄФА ввів певні обмеження при купівлі квитків.

– Одна особа може подати заявку максимум на 4 квитки на 1 матч (в такому разі необхідно вказати дані всіх осіб, для яких купуються квитки – пізніше ці дані при необхідності можна буде змінити);

– Одна особа може подати заявку на відвідування максимум одного поєдинку протягом дня.

Якщо кількість бажаючих придбати квитки перевищить кількість перепусток, то УЄФА проведе додаткову лотерею, про результати якої повідомить всіх без винятку зареєстрованих користувачів квиткового порталу. При цьому не має значення дата подання заявки – головне вписатися у відведений для цього термін (нагадуємо, другий етап розпочнеться у грудні 2019 року).

За результатами лотереї заявка може бути схвалена повністю, частково, або не схвалена. Частково – це, наприклад, якщо особа подала заявку на купівлю квитків на 3 матчі, то може отримати на 2 чи навіть 1 гру. Але при цьому кількість квитків точно не буде скорочена: подавалися, наприклад, на 4 квитки – зможете купити 4. Є ще один спосіб підвищити свої шанси – погодитися на зміну цінової категорії, оскільки лотерея проводиться для кожної категорії окремо. Простіше кажучи, якщо ваша заявка на квитки, наприклад, третьої категорії була відхилена, в такому разі вам можуть запропонувати другу категорію.

Ще одне важливе уточнення – при подачі заявки не можна буде обрати конкретне місце на стадіоні, лише цінову категорію квитка. УЄФА запевняє, що квитки з однієї заявки будуть на місця поруч. А от для квитків з різних заявок є лише імовірність підвищити шанси сидіти максимально близько один до одного – для цього слід повідомити своїм друзям номер спеціального ідентифіктора.

Зазначимо, що при подачі заявки необхідно ввести особисті дані особи, адресу проживання та номер телефону.

Як купити квитки на всі матчі збірної

УЄФА окрім квитків на окремі матчі чемпіонату також надає можливість придбати перепустки на всі поєдинки будь-якої збірної (в тому числі й України). У грудні 2019 року (після жеребкування фінальної частини Євро-2020) вболівальники кожної команди зможуть подати відповідну заявку на квитки на офіційному сайті УЄФА. Головна умова – така заявка повинна відповідати критеріям, встановленими національною футбольною асоціацією (в нашому випадку УАФ). Детальнішу інформацію з цього приводу УЄФА обіцяє опублікувати пізніше.

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Дана категорія квитків називається "Разом з командою" ("Follow my team"). Вони надають право відвідати всі поєдинки стадії плей-офф за участю конкретної збірної незалежно від стадіону, який прийматиме матч. Як вже зазначалося, продаж цих квитків стартує у грудні. Якщо збірна не вийде у плей-офф, кошти за квитки можна буде повернути.

Де пройдуть матчі Євро-2020

Чемпіонат Європи-2020 буде проведений у 12-ти містах Європи на честь 60-річчя континентального форуму.

Рим (Стадіо Олімпіко) – матч-відкриття, 2 поєдинки групового турніру та один матч 1/4 фіналу;

Амстердам (Йохан Кройф Арена) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Більбао (Сан-Мамес) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Бухарест (Арена Націонале) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Будапешт (Ференц Пушкаш) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Копенгаген (Паркен) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Дублін (Дублін Арена) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Глазго (Хемпден Парк) – 3 матчі групового етапу та 1 поєдинок 1/8 фіналу;

Баку (Олімпійський) – 3 матчі групового турніру, 1 поєдинок 1/4 фіналу;

Мюнхен (Альянц-Арена) – 3 матчі групового турніру, 1 поєдинок 1/4 фіналу;

Санкт-Петербург (Крестовський) – 3 матчі групового турніру, 1 поєдинок 1/4 фіналу;

Лондон (Вемблі) – 3 матчі групового етапу, 1 поєдинок 1/8 фіналу, півфінали та фінал.

Також вже відомо, в яких містах відбудуться поєдинки конкретних груп – зокрема, матчі кожної групи проходитимуть лише у двох містах. Таким чином Україна на груповому етапі проведе поєдинки у двох країнах.

Вартість квитків на матчі чемпіонату Європи-2020

Вартість квитків залежить від міста, яке прийматиме матч. УЄФА передбачив два Кластери – А та B. В обох кластерах передбачені квитки трьох цінових категорій – 3-ї (місця за воротами), 2-ї (кутові сектори) та 1-ї (центральні сектори). Стадіони поділені на кластери з урахуванням купівельної спроможності та доходів населення в країнах, що приймають Євро-2020. За результатами дослідження встановлено, що купівельна спроможність в Угорщині, Румунії та Азербайджані є нижчою, ніж в інших країнах-господарях чемпіонату.

До слова, для дітей жодних пільг не передбачено – дитина будь-якого віку зобов'язана мати дійсний квиток, навіть якщо сидітиме на колінах у когось із батьків. А от для осіб з обмеженими фізичними можливостями передбачені знижки – квитки для них продаватимуться за найдешевшою ціновою категорією незалежно від місця на стадіоні. Також такі особи мають право отримати безкоштовний квиток для супроводжуючого.

Кластер А (Амстердам, Більбао, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим та Санкт-Петербург)

Груповий етап та 1/8 фіналу

Категорія 3: 50 євро

Категорія 2: 125 євро

Категорія 1: 185 євро

1/4 фіналу та матч-відкриття

Категорія 3: 75 євро

Категорія 2: 145 євро

Категорія 1: 225 євро

Кластер B (Будапешт, Бухарест, Баку)

Категорія 3: 30 євро

Категорія 2: 75 євро

Категорія 1: 125 євро

1/2 фіналу (Лондон)

Fun First: 85 євро (квитки даної категорії вже недоступні, позаяк прийом заявок завершився у липні 2019 року)

Категорія 3: 195 євро

Категорія 2: 345 євро

Категорія 1: 595 євро

Фінал (Лондон)

Fun First: 95 євро (квитки даної категорії вже недоступні, позаяк прийом заявок завершився у липні 2019 року)

Категорія 3: 295 євро

Категорія 2: 595 євро

Категорія 1: 945 євро

Зауважимо, що на матчі чемпіонату Європи-2016, який проходив у Франції, квитки поділялися на 4 цінові категорії, а найдешевша перепустка вартувала лише 25 євро. Найдорожчий квиток на матч групового турніру коштував 145 євро проти теперішніх 225-ти. Що стосується фінального матчу, то 4 роки тому найдорожча перепустка на Стад де Франс коштувала 895 євро (зараз – на 50 євро дорожче).

Що ж, як бачимо, потрапити на матчі збірної України на Євро-2020 буде не так просто, але хто шукає, той завжди знайде. Наразі чекаємо 30 листопада – жеребкування фінальної частини головної футбольної події 2020 року.

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