Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався із пресою перед матчем кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії.

"Стан Коноплянки? У всіх все нормально. Всі футболісти готуються до матчу. В тому числі, Коноплянка. У Жені була невелика температура, коли ми були в Запоріжжі, але зараз все нормально, вчора він вже тренувався, сьогодні теж буде тренуватися.

Сербія – Україна: передматчева прес-конференція Любіші Тумбаковіча

Мотивація на матч? Для нас це дуже важлива гра. З точки зору жеребкування фінальної частини Євро-2020 важливо бути сіяними, а для цього необхідно завтра зіграти вдало. Звичайно, ми з сербами вирішуємо різні завдання, і розуміємо, як наш суперник готується до цього матчу. Але і ми зобов'язані готуватися до дуже серйозного матчу. Тим більше, якщо йдеться про важливість цього поєдинку з точки зору майбутнього жеребкування.

Як вплине на зустріч відсутність українських фанатів? Наших вболівальників нам однозначно буде не вистачати. Але, думаю тут була обопільна домовленість між федераціями футболу двох країн, адже на домашньому матчі з Сербією не було вболівальників нашого суперника. Якщо є конфлікти, їх треба гасити. Чим швидше тим краще. Ми з повагою ставимося до сербської команди, це сильний суперник з дуже хорошими виконавцями в складі. Однозначно буде непростий для двох команд матч, але має бути обопільна повага.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

Серби розраховують реваншу за 0:5? Це правильна мотивація. Але не думаю, що рахунок грає роль. Для нас важливо було здобути три очки в домашньому матчі з Сербією, ми це зробили. А рахунок далеко не завжди є відображенням гри двох команд. Ми знаємо збірну Сербії – це добротна команда з хорошими виконавцями в складі. Завтра буде хороша гра. Нам важливо заробити очки, щоб розуміти, яке жеребкування фінальної частини Євро-2020 нам чекати. У збірної Сербії інше завдання, команда продовжує боротьбу за друге місце в групі. Тому завтра дві команди вийдуть на поле з різними завданнями і з різними стратегіями.

Чи вийде знову забити 5 м'ячів? Не ставлю перед собою такого роду завдання. Якщо збірна Сербії покаже гідний футбол, і виявиться сильнішою, значить так тому і бути – це футбол. А якщо переможе збірна України, значить, ми покажемо, що сильніші.

Хто з гравців поїде на Євро? Ще багато часу до початку чемпіонату Європи. Багато що може змінитися. Не бачу сенсу зараз будувати плани, стратегію. Дочекаємося жеребкування, а потім вже почнемо будувати плани. Однозначно проведемо кілька товариських матчів до початку Євро-2020. Надамо в них ігровий час молодим футболістам і тим, хто грав менше за інших, щоб вони мали шанси проявити себе", – цитує Шевченка Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, збірній Україні залишився лише поєдинок проти Сербії (17 листопада) на шляху до фінальної частини Євро-2020. Підопічні Шевченка вже оформили достроковий вихід із групи.

Шевченко заслужив на шанс у топ-клубі, або Чому його відхід зі збірної України – питання часу