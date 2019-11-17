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Сербія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

14:37 5132 Читать на русском
Сербія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу 17 листопада 2019 – відбір Євро-2020

Сербія та Україна зустрічаються в останньому 8-му турі кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Сербія – Україна на "Футбол 24", стартує о 16:00 за київським часом. Команда Шевченка вже забронювала собі місце на Євро-2020, а ось господарям потрібно диво. Серби кваліфікуються на Чемпіонат Європи лише в тому разі, якщо переможуть самі, а Португалія в паралельній грі не зможе обіграти Люксембург на виїзді. Українці, до слова, виграли усі 4 свої матчі проти "білих орлів", в яких не пропустили жодного гола (загальна різниця 10:0), але це їх перший візит у Сербію – раніше грали або вдома, або на нейтральному полі.

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Україна: 12. Андрій Пятов (к) – 21. Олександр Караваєв, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко, 16. Віталій Миколенко – 5. Сергій Сидорчук – 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 20. Віктор Коваленко, 15. Віктор Циганков – 9. Роман Яремчук

Запасні: 1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 6. Артем Шабанов, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Бєсєдін, 13. Володимир Шепєлєв, 14. Віталій Буяльський, 17. Євген Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергій Болбат, 23. Андрій Лунін

Сербія: Райковіч – Нікола Максімовіч, Міленковіч, Коларов (к), Родіч – Гудель, Неманья Максімовіч – Тадіч, Льяїч. Радоньїч – Мітровіч

Сербія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 17 листопада 2019 – відбір Євро-2020

Стартних 1️⃣1️⃣ |

Допис, поширений Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)

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Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
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