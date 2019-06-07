Україна – Сербія: Циганков ефектним дублем приніс комфортну перевагу, Коноплянка та Яремчук добили суперника

Збірна України зустрічається з Сербією в рамках відбору до Євро-2020. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Сербія, стартував о 21:45. Суперники міряються силами на переповненій Арені Львів. У "культурній столиці" збірна ще не програла жодного разу.

"Синьо-жовті" прекрасно розпочали відбір до Євро-2020 – 4 очки та лідерство у групі після двох стартових виїзних матчів з Португалією та Люксембургом. Сербія провела лише один поєдинок кваліфікації, розписавши нічию з португальцями. Домашня поразка від балканців стала б катастрофою для України, нічия – не надто приємним підсумком, тому надії виключно на перемогу.

Андрій Шевченко виставив максимально прогнозований склад – Андрія Ярмоленка та Марлоса справа в атаці замінив Віктор Циганков. Младен Крстаїч, у свою чергу, дещо здивував, обравши схему 3-5-2. Сербські ЗМІ ще вдень прогнозували такий обережний варіант своєї збірної, однак появи Александара Прійовіча в атаці не чекав ніхто – він замінив тезку Мітровіча, який зазнав пошкодження в останній момент.

Збірна України з перших хвилин заволоділа ініціативою – тотальний контроль м'яча (70% на 30%) та високий пресинг. Суперники буквально не могли вийти з власної половини поля, а їхні атаки обривалися на другій передачі вперед. Ударний старт "синьо-жовтих" приніс два негострі постріли Олександра Зінченка. Найкращий момент виник після контратаки – чемпіон Англії розігнав, а Віктор Циганков неточно пробив.

Сербія відповіла реактивними випадами лівим флангом. Активність Філіпа Костіча призвела до двох шансів Александара Прійовіча. Спершу форвард пробив повз ворота, а через декілька хвилин не дістався до подачі Костіча на дальній стійці – завадив Віталій Миколенко. Гості вирівняли гру та навіть перехопили ініціативу. Україна у середині першого тайму на деякий час мусила забути про атаку.

Однак потім вистрелила неймовірною 5-хвилинкою! Євген Коноплянка одним з фірмових ударів завершив контрвипад – голкіпер впорався, а Роман Яремчук погано добив. Тоді настав час Віктора Циганкова. Хороша атака правим флангом за участю Руслана Маліновського та Олександра Караваєва – і вінгер Динамо результативно замикає простріл партнера по флангу.

Збірній України знадобилося лише дві хвилини, щоб подвоїти перевагу. Роман Яремчук видряпав м'яч у центрі поля та віддав на Віктора Циганкова. Той бахнув з-за меж штрафного майданчика в дальній кут – дубль і 2:0! Незабаром юний лідер Динамо міг оформити хет-трик, коли розстрілював воротаря з гострого кута, але зіграв занадто прямолінійно.

Господарі продовжували впевнено вести гру. Вони регулярно виходили на ударну позицію – Руслан Маліновський навіть влучив у руку Александару Коларову, але арбітр справедливо не поставив пенальті. Головним досягненням України в першій половині зустрічі можна вважати майже повну нейтралізацію суперника – лише Філіп Костіч змусив нас трішки понервувати.

Вже на 40-й секунді другого тайму рахунок став розгромним! Руслан Маліновський протягнув м'яч 30 метрів і відкинув вліво на Коноплянку – Євген у коронному стилі трішки змістився в центр і розкішно влучив під дальню стійку. Це була енна подібна спроба вінгера Шальке, але серби жодних висновків не зробили та отримали заслужене покарання. Коно відразу міг записати собі в актив ще й асист, однак його передачу дивом не реалізував Віктор Циганков.

Наприкінці години ігрового часу "синьо-жовті" взагалі знищили суперника, забивши вчетверте. Швидка зміна вектору атаки, м'яч з лівого флангу в декілька передач дістався до Олександра Караваєва, а той прострілив у центр штрафного майданчика. На пас відгукнувся Роман Яремчук – форвард забив дебютний гол за збірну України влучним ударом у "шістку". 4:0 на табло та фантастика на трибунах після такого!