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Україна – Сербія: Циганков ефектним дублем приніс комфортну перевагу, Коноплянка та Яремчук добили суперника

23:14 630 Читать на русском
Україна – Сербія: Циганков ефектним дублем приніс комфортну перевагу, Коноплянка та Яремчук добили суперника

Збірна України зустрічається з Сербією в рамках відбору до Євро-2020. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Сербія, стартував о 21:45. Суперники міряються силами на переповненій Арені Львів. У "культурній столиці" збірна ще не програла жодного разу.

"Синьо-жовті" прекрасно розпочали відбір до Євро-2020 – 4 очки та лідерство у групі після двох стартових виїзних матчів з Португалією та Люксембургом. Сербія провела лише один поєдинок кваліфікації, розписавши нічию з португальцями. Домашня поразка від балканців стала б катастрофою для України, нічия – не надто приємним підсумком, тому надії виключно на перемогу.

Андрій Шевченко виставив максимально прогнозований склад – Андрія Ярмоленка та Марлоса справа в атаці замінив Віктор Циганков. Младен Крстаїч, у свою чергу, дещо здивував, обравши схему 3-5-2. Сербські ЗМІ ще вдень прогнозували такий обережний варіант своєї збірної, однак появи Александара Прійовіча в атаці не чекав ніхто – він замінив тезку Мітровіча, який зазнав пошкодження в останній момент.

Збірна України з перших хвилин заволоділа ініціативою – тотальний контроль м'яча (70% на 30%) та високий пресинг. Суперники буквально не могли вийти з власної половини поля, а їхні атаки обривалися на другій передачі вперед. Ударний старт "синьо-жовтих" приніс два негострі постріли Олександра Зінченка. Найкращий момент виник після контратаки – чемпіон Англії розігнав, а Віктор Циганков неточно пробив.

Сербія відповіла реактивними випадами лівим флангом. Активність Філіпа Костіча призвела до двох шансів Александара Прійовіча. Спершу форвард пробив повз ворота, а через декілька хвилин не дістався до подачі Костіча на дальній стійці – завадив Віталій Миколенко. Гості вирівняли гру та навіть перехопили ініціативу. Україна у середині першого тайму на деякий час мусила забути про атаку.

Однак потім вистрелила неймовірною 5-хвилинкою! Євген Коноплянка одним з фірмових ударів завершив контрвипад – голкіпер впорався, а Роман Яремчук погано добив. Тоді настав час Віктора Циганкова. Хороша атака правим флангом за участю Руслана Маліновського та Олександра Караваєва – і вінгер Динамо результативно замикає простріл партнера по флангу.

Збірній України знадобилося лише дві хвилини, щоб подвоїти перевагу. Роман Яремчук видряпав м'яч у центрі поля та віддав на Віктора Циганкова. Той бахнув з-за меж штрафного майданчика в дальній кут – дубль і 2:0! Незабаром юний лідер Динамо міг оформити хет-трик, коли розстрілював воротаря з гострого кута, але зіграв занадто прямолінійно.

Господарі продовжували впевнено вести гру. Вони регулярно виходили на ударну позицію – Руслан Маліновський навіть влучив у руку Александару Коларову, але арбітр справедливо не поставив пенальті. Головним досягненням України в першій половині зустрічі можна вважати майже повну нейтралізацію суперника – лише Філіп Костіч змусив нас трішки понервувати.

Вже на 40-й секунді другого тайму рахунок став розгромним! Руслан Маліновський протягнув м'яч 30 метрів і відкинув вліво на Коноплянку – Євген у коронному стилі трішки змістився в центр і розкішно влучив під дальню стійку. Це була енна подібна спроба вінгера Шальке, але серби жодних висновків не зробили та отримали заслужене покарання. Коно відразу міг записати собі в актив ще й асист, однак його передачу дивом не реалізував Віктор Циганков.

Наприкінці години ігрового часу "синьо-жовті" взагалі знищили суперника, забивши вчетверте. Швидка зміна вектору атаки, м'яч з лівого флангу в декілька передач дістався до Олександра Караваєва, а той прострілив у центр штрафного майданчика. На пас відгукнувся Роман Яремчук – форвард забив дебютний гол за збірну України влучним ударом у "шістку". 4:0 на табло та фантастика на трибунах після такого!

blog_ava
Україна – Сербія: де дивитися матч відбору до Євро-2020
07:30
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Теги
Головне Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Збірна України Сербія Сербія
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