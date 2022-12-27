"Служба безпеки продовжує виявляти і блокувати активи представників прокремлівських корпорацій, які причетні до фінансування війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено розташування підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України. Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 мільярди гривень.

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Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля. Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.



За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань. Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани москви.

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За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Тривають комплексні заходи для виявлення всіх прихованих активів російських олігархів, причетних до підготовки і проведення повномасштабної агресії проти України. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", – йдеться у офіційному Telegram-каналі СБУ.

Нагадаємо, до 2018 року Усманов володів 30% акцій лондонського Арсенала, а також входить до кола близьких друзів власника Евертона Фархада Моширі. Росіянин має величезний тіньовий вплив на функціонування клубу, за який виступає українець Віталій Миколенко.

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