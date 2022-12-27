"Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины. В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено расположение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины, общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 миллиарда гривен.

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Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы москвы.

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По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины. Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", – говорится в официальном Telegram-канале СБУ.

Напомним, до 2018 года Усманов владел 30% акций лондонского Арсенала, а также входит в круг близких друзей владельца Эвертона Фархада Мошири. Россиянин оказывает огромное теневое влияние на функционирование клуба, за который выступает украинец Виталий Миколенко.

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