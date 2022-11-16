Авторитетне видання Bloomberg опублікувало матеріал, у якому стверджує, що українець досі є серед засновників фірми MC Peat & Co, яка також належить ексвласнику Челсі Роману Абрамовичу.

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Щоправда, згідно з даними реєстрів Великої Британії, які є у вільному доступі на урядовому сайті, Шевченко звільнився з вищезгаданої компанії нещодавно, а саме 14 листопада.

MC Peat & Co була створена у 2011-му. Українець значився у реєстрі в статусі резидента Великої Британії. У 2015-му була заснована ще одна компанія – The Regeneration Group. Андрій Миколайович був її акціонером.

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