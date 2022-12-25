“Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов’язувало. Наразі ми внесли у список 56 спортсменів. Але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги й називати нові прізвища ворогів України, причому надаючи відеодокази їхніх ворожих поглядів. Тому цей список буде однозначно розширений. Щоб не додавати до нього по одному прізвищу, ми зберемо всіх і внесемо цілим пакетом.

Тимощук у компанії 55-ти росіян – Верховна Рада ухвалила санкції за підтримку війни в Україні

Тепер РНБО повинна промоніторити всіх цих спортсменів, чи мають вони якесь майно в Україні, чи мають активи. Якщо мають – все буде заблоковано. Якщо ні – це буде сигнал іншим прихильникам війни", – цитує Беленюка Експрес.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". До списку покараних увійшли екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук та 55 спортсменів з Росії.

"Називав Ракицького "типовим донбаським гопником": футбол у Хащах – драма Тимощука, форвард, який спився, і хата відьми