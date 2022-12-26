Віталій Миколенко традиційно потрапив у стартовий склад "ірисок". Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Вулверхемптон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Дебютна гра екс-наставника Реала і збірної Іспанії Хулена Лопетегі почалася не дуже вдало. Перший же удар став гольовим. На 7 хвилині Макніл подав кутовий, 20-річний Буено не втримав Міну, і колишній центрбек Барси покарав. Розкішною вийшла гольова атака гостей на 21-й після розіграшу кутового. Діагональ з лівого флангу на Моутінью, який перед штрафним з другого дотика носком закинув у воротарський, де Поденсе спокійно розібрався. Два стандарти перетворилися у голи, а більше у першому таймі й згадати нічого було.

Евертон – Вулверхемптон: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Миколенко в старті на битву аутсайдерів

Трошки краси по-українськи. Елегантно Миколенко відіграв суперника фінтом біля воріт "вовків". На жаль, далі вже з подачею не склалося. На 27 хвилині Віталій виконав усе просто ідеально. Блискучий довгий пас майже на 11-метрову позначку, Гордон загубив супермомент, відпустивши м'яч. Серія курйозних помилок. Спочатку 20-річний Годж привіз у центрі поля, а потім туди ж дарма поквапився воротар Вулверхемптона. Пощастило, що й Евертон не зміг скористатися подарунком. Миколенко двічі впевнено зупиняє проходи Поденсе. Буено прекрасно подав, але Дієго Коста з кількох метрів не зміг пробити сильніше – Пікфорд спокійно потягнув.

Гуйє у швидкісному ривку так і не зустрів жодного опору, тож легко віддав у розріз. Гордон пробив прямо в Са, запоровши ще один момент. Мопе непогано пристрілявся метрів з 20. І знову Миколенко. Тягне захисник збірної України м'яч і віддає, Гордон продовжує наступ, та Ентоні й цього разу завозився і втратив нагоду пробити у межах штрафного. Доволі рівний перший тайм, однак моменти "ірисок" усе ж трішечки гостріші (0,7 xG проти 0,51) з перевагою за ударами (4:3) та влучаннями у площину воріт (4:2). Миколенко, який на старті поєдинку припускався забагато втрат, згодом виправився і непогано продовжив на обох половинах поля (5 повернень м'яча, парочка гострих моментів і прикритий фланг).

Після перерви екс-динамівець продовжує перспективно рухати м'яч поближче до володінь Са. Івобі міг забивати з офсайду, але прямолінійно пробив у голкіпера. Буено до класного пасу додав потужний удар метрів з 15 – Пікфорд не без проблем парирував. Лопетегі провів потрійну заміну на 60 хвилині, посадивши на лаву двох наймолодших стартерів і корейця Хванга. Кілман, який приймав українське громадянство, але не заграв за нашу збірну, заробив свою першу жовту картку в сезоні. Макс високо задертою ногою врізав по голові гравцю Евертона. Це могла бути і червона, але Крейг Поусон пошкодував українця. Невеш грубо влетів у Миколенка. Це ще одна жовта картка.

Грей зі штрафного мінімально перекрутив. Са помилився на виході. Проте Гордон і Годфрі не змогли поцілити у порожні ворота. Миколенко з льоту приклався. Вийшло не дуже прицільно. Ще один гострий стандарт Грея, який подав у центр, але Тарковскі не зміг акцентовано пробити, виконавши щось схоже на скидання в нікуди. Господарі контролювали м'яч, ніби граючи в меншості, але на 90+4 пропустили самі. Зіграли джокери Лопетегі. Адама Траоре, який вийшов на заміну, проїхався з вітерцем зоною Миколенка (захисники ліверпульців помчали вперед, хавбеки також не встигла підстрахувати). Айт-Нурі замкнув накидання іспанця. У підсумку Вулверхемптон вибрався з дна таблиці, набравши 13 балів, але залишився в зоні вильоту на 18 місці. В "ірисок" – 14 очок і 17 рядок.