Саутгейт запевнив, що не покине збірну Англії – тренера сватали в Тоттенхем

Гарет Саутгейт відреагував на чутки щодо свого відходу з посади головного тренера "Трьох левів". Зокрема, фахівця називали потенційною заміною Маурісіо Почеттіно в лондонському Тоттенхемі.

49-річний коуч запевнив, що не збирається покидати англійську збірну мінімум до завершення дії чинного контракту. Про це повідомляє Goal.

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"Я – тренер збірної Англії, і мені випала велика честь займати цю посаду. Є ще багато справ, які я маю зробити з командою. Ми вважаємо, що команда може продовжити прогрес і, допоки мені не скажуть протилежне, тільки в 2022 році завершується мій контракт", – заявив фахівець.

Нагадаємо, тиждень тому з'явилася інформація, що Гарет Саутгейт може замінити Почеттіно у Тоттенхемі, якщо аргентинець вирішить піти. Раніше англійського тренера називали серед кандидатів на посаду керманича Челсі.

До слова, Саутгейт має досвід роботи з клубами. У 2006-2009 рр. він працював із Мідлсбро, а вже потім очолив збірну Англії U-21.

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