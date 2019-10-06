Саутгейт заверил, что не покинет сборную Англии – тренера сватали в Тоттенхэм

Гарет Саутгейт отреагировал на слухи относительно своего ухода с поста главного тренера "Трех львов". В частности, специалиста называли потенциальной заменой Маурисио Почеттино в лондонском Тоттенхэме.

49-летний коуч заверил, что не собирается покидать английскую сборную минимум до завершения действия текущего контракта. Об этом сообщает Goal.

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"Я – тренер сборной Англии, и мне выпала большая честь занимать эту должность. Есть еще много дел, которые я должен сделать с командой. Мы считаем, что команда может продолжить прогресс и, пока мне не скажут обратное, только в 2022 году завершается мой контракт", – заявил специалист.

Напомним, неделю назад появилась информация, что Гарет Саутгейт может заменить Почеттино в Тоттенхэме, если аргентинец решит уйти. Ранее английского тренера называли среди кандидатов на должность наставника Челси.

К слову, Саутгейт имеет опыт работы с клубами. В 2006-2009 гг. он работал с Мидлсбро, а уже потом возглавил сборную Англии U-21.

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