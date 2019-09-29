Саутгейт може замінити Почеттіно у Тоттенхемі

Тоттенхем розмірковує над кардинальними змінами у тренерському кріслі клубу.

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт є основним кандидатом на посаду головного тренера Тоттенхема, повідомляє Daily Star.

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Керівництво "шпор" не має наміру звільняти чинного наставника Маурісіо Почеттіно, але вже розглядає альтернативних кандидатів, на випадок, якщо аргентинський фахівець сам вирішить покинути лондонський клуб.

Нагадаємо, Саутгейт очолює команду "трьох левів" з 2016 року.

Після 7-ми турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 11 очок.

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