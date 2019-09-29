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Саутгейт може замінити Почеттіно у Тоттенхемі

13:10 237 Читать на русском
Саутгейт може замінити Почеттіно у Тоттенхемі
Харрі Кейн та Гарет Саутгейт / Фото The Times

Тоттенхем розмірковує над кардинальними змінами у тренерському кріслі клубу.

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт є основним кандидатом на посаду головного тренера Тоттенхема, повідомляє Daily Star.

Почеттіно пояснив, чому він не хвилюється через провальні результати Тоттенхема

Керівництво "шпор" не має наміру звільняти чинного наставника Маурісіо Почеттіно, але вже розглядає альтернативних кандидатів, на випадок, якщо аргентинський фахівець сам вирішить покинути лондонський клуб.

Нагадаємо, Саутгейт очолює команду "трьох левів" з 2016 року.

Після 7-ми турів АПЛ Тоттенхем перебуває на 4-й сходинці, маючи в активі 11 очок.

Тоттенхем у меншості здолав Саутгемптон, Челсі переміг Брайтон: 7-й тур АПЛ, матчі суботи

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Теги
Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем Тоттенхем Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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