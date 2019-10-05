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Сенсаційний розгром "шпор" в відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем – 3:0

17:10 214 Читать на русском
Сенсаційний розгром "шпор" в відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем – 3:0
Брайтон – Тоттенхем – 3:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

Брайтон сенсаційно знищив Тоттенхем у матчі 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Брайтон – Тоттенхем.

3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі
 
3’ Ніл Мопей
32’ Аарон Коннолі
65’ Аарон Коннолі

Брайтон несподівано розбив Тоттенхем. Уже на 3-й хвилині матчу Льоріс не втримав м'яч і невдало приземлився, і Мопей без проблем відкрив рахунок в матчі. Після заміни голкіпера Брайтон продовжив розвивати свою перевагу. Головним героєм став Аарон Коннолі, який оформив дубль та встановив остаточний рахунок в матчі.

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Таким чином, Брайтон набрав 9 очок та піднявся на 12 місце, Тоттенхем із 11 пунктами лишився на 6 позиції.

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Англія Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Брайтон Брайтон Брайтон - Тоттенхем
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