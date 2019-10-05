Сенсаційний розгром "шпор" в відеоогляді матчу Брайтон – Тоттенхем – 3:0

Брайтон сенсаційно знищив Тоттенхем у матчі 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Брайтон – Тоттенхем.

Брайтон несподівано розбив Тоттенхем. Уже на 3-й хвилині матчу Льоріс не втримав м'яч і невдало приземлився, і Мопей без проблем відкрив рахунок в матчі. Після заміни голкіпера Брайтон продовжив розвивати свою перевагу. Головним героєм став Аарон Коннолі, який оформив дубль та встановив остаточний рахунок в матчі.

Брайтон сенсаційно принизив Тоттенхем: 8-й тур АПЛ, матчі суботи

Таким чином, Брайтон набрав 9 очок та піднявся на 12 місце, Тоттенхем із 11 пунктами лишився на 6 позиції.